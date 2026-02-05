Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко

На сегодняшний день в активе легендарного игрока числится 961 забитый мяч

Звездный форвард национальной сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отпраздновал свой 41-й день рождения.

На сегодняшний день в активе легендарного игрока числится 961 забитый мяч. Из этого внушительного количества 818 голов пришлись на клубный этап карьеры, а еще 143 точных удара он нанес, защищая цвета португальской сборной.

За годы профессиональных выступлений Роналду успел поиграть за такие коллективы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Ювентус» и «Аль-Наср». Наиболее яркий след он оставил в «Королевском клубе»: там нападающий провел 438 официальных игр, записав на свой счет 450 забитых мячей и 131 голевой пас.

В послужном списке 41-летнего футболиста значатся пять «Золотых мячей» и пять трофеев Лиги чемпионов. Также в 2016 году Криштиану завоевал титул чемпиона Европы.

