Арендованный у Реала 19-летний талант забил 5 голов в 5 матчах во Франции

«Лион» на домашней арене обыграл «Лаваль» в рамках 1/8 финала Кубка Франции, завершив встречу со счетом 2:0.

Бразильский нападающий «ткачей» Эндрик появился на поле с первых минут и отыграл весь матч целиком. За это время футболист успел отметиться предупреждением, а на 80-й минуте забил решающий гол.

Статистика 19-летнего форварда впечатляет: в 5 поединках за «Лион» он записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 голевой пас. Напомним, что права на игрока принадлежат мадридскому «Реалу», а в составе французского клуба он выступает на правах аренды до завершения текущего сезона.