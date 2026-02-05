Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арендованный у Реала 19-летний талант забил 5 голов в 5 матчах во Франции
Франция
05 февраля 2026, 02:44 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:45
Арендованный у Реала 19-летний талант забил 5 голов в 5 матчах во Франции

Статистика Эндрика впечатляет

Арендованный у Реала 19-летний талант забил 5 голов в 5 матчах во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лион» на домашней арене обыграл «Лаваль» в рамках 1/8 финала Кубка Франции, завершив встречу со счетом 2:0.

Бразильский нападающий «ткачей» Эндрик появился на поле с первых минут и отыграл весь матч целиком. За это время футболист успел отметиться предупреждением, а на 80-й минуте забил решающий гол.

Статистика 19-летнего форварда впечатляет: в 5 поединках за «Лион» он записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 голевой пас. Напомним, что права на игрока принадлежат мадридскому «Реалу», а в составе французского клуба он выступает на правах аренды до завершения текущего сезона.

Эндрик Лига 1 (Франция) Реал Мадрид
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
