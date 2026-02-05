Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Батагов включен в символическую сборную 20-го тура чемпионата Турции
Турция
05 февраля 2026, 02:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:39
Трабзонспор разошелся миром с командой Антальяспор

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Арсений Батагов включен в символическую сборную 20-го тура чемпионата Турции по версии SofaScore.

Центрбек Трабзонспора вошел в число лучших игроков тура турецкой Суперлиги после матча 20-го тура против Антальяспора, который завершился вничью (1:1). За Трабзонспор с пенальти гол забил Пол Онуачу.

В этом поединке Батагову выставлена оценку 7,8 балла от портала SofaScore – одну из самых высоких оценок среди всех игроков тура.

Для 23-летнего украинского защитника это уже второе включение в символическую команду тура подряд, ранее он также попадал в состав тура вместе с другим украинцем из Трабзонспора – Александром Зубковым.

В текущем сезоне Батагов провел 19 матчей в чемпионате Турции и записал на свой счет два ассиста, также сыграл 4 матча Кубка Турции (1 гол) и 1 поединок Суперкубка.

Чемпионат Турции. 20-й тур. 30 января

Антальяспор – Трабзонспор – 1:1

Голы: Сандер ван де Стрек, 43 – Пол Онуачу, 53 (пен)

Символическая сборная 20-го тура чемпионата Турции (SofaScore)

Видеообзор матча

Арсений Батагов Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Антальяспор символическая сборная SofaScore Пол Онуачу
Николай Степанов
