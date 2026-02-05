Батагов включен в символическую сборную 20-го тура чемпионата Турции
Трабзонспор разошелся миром с командой Антальяспор
Украинский защитник Арсений Батагов включен в символическую сборную 20-го тура чемпионата Турции по версии SofaScore.
Центрбек Трабзонспора вошел в число лучших игроков тура турецкой Суперлиги после матча 20-го тура против Антальяспора, который завершился вничью (1:1). За Трабзонспор с пенальти гол забил Пол Онуачу.
В этом поединке Батагову выставлена оценку 7,8 балла от портала SofaScore – одну из самых высоких оценок среди всех игроков тура.
Для 23-летнего украинского защитника это уже второе включение в символическую команду тура подряд, ранее он также попадал в состав тура вместе с другим украинцем из Трабзонспора – Александром Зубковым.
В текущем сезоне Батагов провел 19 матчей в чемпионате Турции и записал на свой счет два ассиста, также сыграл 4 матча Кубка Турции (1 гол) и 1 поединок Суперкубка.
Чемпионат Турции. 20-й тур. 30 января
Антальяспор – Трабзонспор – 1:1
Голы: Сандер ван де Стрек, 43 – Пол Онуачу, 53 (пен)
Символическая сборная 20-го тура чемпионата Турции (SofaScore)
Видеообзор матча
