  4. ФОТО. Роналду нарушил молчание на фоне слухов о бойкоте Аль-Насра
Саудовская Аравия
05 февраля 2026, 01:10 |
ФОТО. Роналду нарушил молчание на фоне слухов о бойкоте Аль-Насра

Неожиданный сигнал от португальца

ФОТО. Роналду нарушил молчание на фоне слухов о бойкоте Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал снимок с тренировки команды. Это произошло на фоне слухов о его возможном бойкоте, вызванном несогласием с действиями Суверенного фонда Саудовской Аравии, под контролем которого находятся «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

Португальский футболист выложил фото с занятий, сопроводив публикацию двумя эмодзи – желтым и голубым сердцами.

Напомним, что в понедельник, 2 февраля, форвард впервые в текущем сезоне не принял участия в игре чемпионата. В рамках 20-го тура его клуб обыграл «Эр-Рияд» со счетом 1:0. Ранее в прессе появлялась информация, что Роналду разочарован отсутствием новых трансферов для усиления состава в зимний период и готов покинуть Саудовскую Аравию.

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Комментарии
