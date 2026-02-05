Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Сити – Ньюкасл – 3:1 (5:0). Дубль Мармуша. Видео голов и обзор
Англия
05 февраля 2026, 01:43 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:15
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля 2026 года, прошел ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом», который завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил египтянин Омар Мармуш.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом»

Кубок английской лиги. 1/2 финала, ответный матч, 4 февраля
Манчестер Сити – Ньюкасл – 3:1 (1-й матч – 5:1)
Голы: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 – Эланга, 62

Видеообзор

Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Омар Мармуш
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
ona_proigraet
эй, спортюа, опять чудите. Первый матч закончился не 5:1, а 2:0 в пользу Сити. И откуда в заголовке 3:1 (5-0)?  5-0 - это откуда?
