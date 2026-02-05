Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал готов выложить до 90 млн за 17-летнего таланта Баварии
Англия
05 февраля 2026, 01:37 | Обновлено 05 февраля 2026, 01:38
Лондонский клуб сделает ставку на мюнхенского вундеркинда

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» проявляет серьезный интерес к 17-летнему хавбеку «Баварии» Леннарту Карлю, сообщает TEAMtalk. По сведениям источника, мюнхенцы планируют выручить за своего таланта порядка 80-90 млн евро, и английская сторона выразила готовность удовлетворить эти финансовые требования.

Карль прошел путь через академию «Баварии», а его текущее соглашение с немецким грандом действует до лета 2028 года. В нынешней кампании полузащитник выходил на поле в 29 встречах во всех официальных турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и три ассиста. Специалисты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость игрока в 60 млн евро.

Михаил Олексиенко Источник: talkSPORT
