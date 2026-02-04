Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал достиг соглашения по супертрансферу. Перес восхищался игроком
Испания
04 февраля 2026, 22:44 | Обновлено 04 февраля 2026, 23:08
Реал достиг соглашения по супертрансферу. Перес восхищался игроком

Ряды мадридского гранда пополнит Кристиан Ромеро

Мадридский «Реал» достиг соглашения с аргентинским защитником «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро. Об этом сообщает TopSkills Sports UK.

По информации источника, летом аргентинец подпишет контракт с испанским грандом сроком до лета 2031 года. Президент «сливочных» Флорентино Перес давно восхищался аргентинцем.

В текущем сезоне Кристиан Ромеро провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» получил предложение по испанцу.

