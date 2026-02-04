Реал достиг соглашения по супертрансферу. Перес восхищался игроком
Ряды мадридского гранда пополнит Кристиан Ромеро
Мадридский «Реал» достиг соглашения с аргентинским защитником «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро. Об этом сообщает TopSkills Sports UK.
По информации источника, летом аргентинец подпишет контракт с испанским грандом сроком до лета 2031 года. Президент «сливочных» Флорентино Перес давно восхищался аргентинцем.
В текущем сезоне Кристиан Ромеро провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» получил предложение по испанцу.
