Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Чемпионат мира
04 февраля 2026, 08:18 |
8461
2

В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино

Совет не будет рассматривать такой вариант

В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
FIFA

Совет ФИФА не планирует рассматривать вопрос о возвращении российских клубов и сборных к международным турнирам, сообщает издание The Times.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявлял: «Запрет ничего не дал – он только создал больше разочарования и ненависти».

Однако такой шаг вызвал бы резкое сопротивление со стороны многих европейских стран, поэтому Совет ФИФА не намерен голосовать по этому вопросу. Сборные и клубы остаются отстраненными от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

ФИФА Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: The Times
RomеоBoss
Ну і добре! 
В УЕФА ще е адекватні люди,в яких е
розум того,що відбувається насправді!
А не те,що собі вигадує цей олухи!
Треба цього Інфальтіно гнати геть,бо
він портить імідж УЕФА!
+1
