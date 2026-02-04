В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Совет не будет рассматривать такой вариант
Совет ФИФА не планирует рассматривать вопрос о возвращении российских клубов и сборных к международным турнирам, сообщает издание The Times.
Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявлял: «Запрет ничего не дал – он только создал больше разочарования и ненависти».
Однако такой шаг вызвал бы резкое сопротивление со стороны многих европейских стран, поэтому Совет ФИФА не намерен голосовать по этому вопросу. Сборные и клубы остаются отстраненными от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
В УЕФА ще е адекватні люди,в яких е
розум того,що відбувається насправді!
А не те,що собі вигадує цей олухи!
Треба цього Інфальтіно гнати геть,бо
він портить імідж УЕФА!