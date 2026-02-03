Маркевич оценил шансы Зинченко и Яремчука заиграть в Аяксе и Лионе

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, пойдет ли на пользу национальной сборной Украины переход ее ведущих игроков Александра Зинченко и Романа Яремчука в «Аякс» и «Лион».

«К сожалению, в своих предыдущих командах они были игроками ротации, а сейчас им крайне необходима игровая практика. Ведь нужно во всеоружии подойти к решающим матчам сборной Украины в борьбе за путевку на мировой чемпионат.

Уверен, что Зинченко должен быстро адаптироваться в легендарном «Аяксе», тем более что в Нидерландах его хорошо знают по выступлениям за ПСВ. Несмотря на универсальность Александра, я бы посоветовал использовать его в средней зоне, где пригодилось бы умение украинца обострить ситуацию разными передачами, мощными дальними ударами.

А поскольку сейчас в составе амстердамцев много молодежи, то Зинченко с его немалым опытом может стать еще и лидером раздевалки. Не исключено, что тренерский штаб «Аякса» на это и рассчитывает.

Что касается Яремчука, то по имеющейся информации инициатором его перехода был руководитель «Лиона» Паулу Фонсека. «Горожане» делают ставку на высокие скорости, контратакующий стиль. Видимо, Фонсека верит, что появление Романа повлияет на вариативность атак, поможет качественно действовать и при позиционном наступлении.

Надеюсь, что наши ребята оправдают надежды новых работодателей, это придаст им уверенности в своих силах и от этого только выиграет сборная Украины».

Ранее игрок сборной Украины получил Green card и изменил свой статус за рубежом.