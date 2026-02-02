Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 февраля 2026, 14:01 |
2654
3

Владиславом интересуется Вулверхэмптон

Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Английский «Вулверхэмптон» интересуется украинским нападающим каталонской «Жироны» Владиславом Ванатом, сообщает британское издание Sportsboom.

По информации источника, 24-летний футболист рассматривается как замена норвежцу Йоргену Странд Ларсену, который, скорее всего, в ближайшее время перейдет в лондонский «Кристал Пэлас».

Отмечается, что представители игрока рассмотрят предложение «волков», даже несмотря на то, что они идут на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.

В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 21 матч в составе «Жироны», отличившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Владислав Ванат Вулверхэмптон Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Йорген Странд Ларсен
Дмитрий Вус Источник: Sportsboom
Saar
А, тобто, Жирона все ж прагне в Сегунду...
antt
Ну сьогодні ще може перейти. Сьогодні не тільки день Бабака, але й завершується трансферне вікно а Англії.
Andromed
Ну якщо Ванат хоче пограти в наступному сезоні в Чемпіоншипі то нехай переходить 
