Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Владиславом интересуется Вулверхэмптон
Английский «Вулверхэмптон» интересуется украинским нападающим каталонской «Жироны» Владиславом Ванатом, сообщает британское издание Sportsboom.
По информации источника, 24-летний футболист рассматривается как замена норвежцу Йоргену Странд Ларсену, который, скорее всего, в ближайшее время перейдет в лондонский «Кристал Пэлас».
Отмечается, что представители игрока рассмотрят предложение «волков», даже несмотря на то, что они идут на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.
В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 21 матч в составе «Жироны», отличившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
