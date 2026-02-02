Руслан РОТАНЬ: «Для футболистов будет трудный день»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 15:04 | Обновлено 02 февраля 2026, 15:06
Главный тренер «Полесья» рассказал о планах на второй этап сборов

«Полесье» начало второй учебно-тренировочный сбор в Испании. Команда будет работать на тренировках и проведет несколько спаррингов. Детально о планах «Полесья» рассказал наставник житомирского клуба Руслан Ротань.

– Очертите план второго сбора. Собственно сколько будет спаррингов и на что акцент?

– У нас сейчас второй сбор, он больше идет как игровой, будут матчи. В понедельник у нас серьезная нагрузка, по программе сделаем запланированное. Для футболистов будет трудный день. А потом будут тяжелые дни в том, что мы будем играть по два тайма, будем получать максимально игровую практику в этих матчах через три на четвертый день. На этом сконцентрируемся. Дальше уже идут аспекты, скажем так, игровые: физическая нагрузка через игры и тактические – через теории, анализ матчей и продвижение понемногу вперед.

– Чтобы уточнить, сколько запланировано спаррингов?

– Да, у нас запланирован 3 февраля спарринг, два тайма по 45 минут для ребят после трех дней мини-отдыха. Есть пока проблема с 6-м числом, мы не можем пока найти соперника, но рассчитываем, что он будет. Поэтому у нас 6 и 10 февраля по два матча. 14 февраля у нас заключительная игра уже более подготовительная к чемпионату: четыре тайма по 30 минут с «Торонто».

По теме:
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Верес и Иберия 1999 сыграют товарищеский матч. Стартовые составы
Сборы продолжаются. Эпицентр проведет спарринг с болгарским клубом Фратрия
учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Руслан Ротань
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
