Сборы продолжаются. Эпицентр проведет спарринг с болгарским клубом Фратрия

«Эпицентр» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 2 февраля, подопечные Сергея Нагорняка сыграют товарищеский матч с болгарским клубом «Фратрия».

Соперник «Эпицентра» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Болгарии. До зимней паузы команда в 18 матчах набрала 41 очка (13 побед, 2 ничьих, 3 поражения) и в турнирной таблице идет на втором месте.

«Эпицентр» на турецких сборах провел два поединка. Новичок УПЛ обыграл польский клуб «Медзь» 2:1 и сыграл вничью 0:0 с австрийским клубом «Ферст Виенна».

Товарищеский матч. Турция. 2 февраля. 14:30

«Эпицентр» (Украина) – «Фратрия» (Болгария)

Трансляция матча не запланирована