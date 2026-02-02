Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборы продолжаются. Эпицентр проведет спарринг с болгарским клубом Фратрия
Товарищеские матчи
Эпицентр
02.02.2026 14:30 - : -
Фратрия
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 13:24 | Обновлено 02 февраля 2026, 13:26
87
0

Сборы продолжаются. Эпицентр проведет спарринг с болгарским клубом Фратрия

Поединок «Эпицентр» – «Фратрия» состоится 2 февраля в 14:30 по Киеву

ФК Эпицентр

«Эпицентр» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 2 февраля, подопечные Сергея Нагорняка сыграют товарищеский матч с болгарским клубом «Фратрия».

Соперник «Эпицентра» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Болгарии. До зимней паузы команда в 18 матчах набрала 41 очка (13 побед, 2 ничьих, 3 поражения) и в турнирной таблице идет на втором месте.

«Эпицентр» на турецких сборах провел два поединка. Новичок УПЛ обыграл польский клуб «Медзь» 2:1 и сыграл вничью 0:0 с австрийским клубом «Ферст Виенна».

Товарищеский матч. Турция. 2 февраля. 14:30

«Эпицентр» (Украина) – «Фратрия» (Болгария)

Трансляция матча не запланирована

По теме:
Верес и Иберия 1999 сыграют товарищеский матч. Стартовые составы
Форвард Оболони: «Мне оставалось только подставить голову»
Стали известны соперники Шахтера в первых зимних спаррингах в Турции
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Фратрия Варна
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
