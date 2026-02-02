Форвард Оболони: «Мне оставалось только подставить голову»

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции провела контрольный матч с австрийским клубом «Лиферинг». Игра завершилась вничью 1:1. Итог поединка подвел автор гола в составе киевского клуба Тарас Лях.

– Был матч против очень непростого соперника. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления о команде.

– Хороший силовой соперник. Они играют агрессивный футбол, много прессингуют. Было не совсем просто действовать против такой команды, но в то же время матч получился интересным и полезным.

– Твой гол помог вернуть команду в игру. Какие были эмоции в тот момент?

– Эмоции, конечно, положительные. Всегда приятно забивать. Там была очень хорошая передача, мне оставалось только подставить голову. Потому супер, что все так удачно сложилось.

– Это уже четвёртый спарринг на зимнем сборе. Чувствуешь ли, что уже набрал форму или еще нужно немного времени?

– Для меня это был, по сути, первый полноценный спарринг – я сыграл 45 минут. Поэтому считаю, что еще предстоит много работать. Я пока в процессе набора формы, так что все впереди.