Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Оболони: «Мне оставалось только подставить голову»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 13:09 |
8
0

Форвард Оболони: «Мне оставалось только подставить голову»

Тарас Лях прокомментировал результат спарринга с австрийским клубом «Лиферинг»

Тарас Лях

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции провела контрольный матч с австрийским клубом «Лиферинг». Игра завершилась вничью 1:1. Итог поединка подвел автор гола в составе киевского клуба Тарас Лях.

– Был матч против очень непростого соперника. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления о команде.

– Хороший силовой соперник. Они играют агрессивный футбол, много прессингуют. Было не совсем просто действовать против такой команды, но в то же время матч получился интересным и полезным.

– Твой гол помог вернуть команду в игру. Какие были эмоции в тот момент?

– Эмоции, конечно, положительные. Всегда приятно забивать. Там была очень хорошая передача, мне оставалось только подставить голову. Потому супер, что все так удачно сложилось.

– Это уже четвёртый спарринг на зимнем сборе. Чувствуешь ли, что уже набрал форму или еще нужно немного времени?

– Для меня это был, по сути, первый полноценный спарринг – я сыграл 45 минут. Поэтому считаю, что еще предстоит много работать. Я пока в процессе набора формы, так что все впереди.

По теме:
Стали известны соперники Шахтера в первых зимних спаррингах в Турции
Товарищеские матчи, 1 февраля. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом
В лазарете Оболони на сборах в Турции оказались четыре футболиста
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Лиферинг контрольные матчи УПЛ Тарас Лях
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
