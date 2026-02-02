Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Каза Пия – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Каза Пия
02.02.2026 22:45 - : -
Порту
Португалия
02 февраля 2026, 13:05 | Обновлено 02 февраля 2026, 13:52
Каза Пия – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 2 февраля в 22:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля, в рамках 20 тура чемпионата Португалии, между собой сыграют Каза Пия – Порту. Начало матча запланировано на 22:45 по киевскому времени.

Каза Пия

В элите португальского футбола Каза Пия сравнительно недавно, поэтому еще пытается доказать, что достойна играть в сильнейшем дивизионе. Текущий чемпионат складывается не лучшим образом для клуба, который занимает 16-ю строчку в турнирной таблице, отставание от проходного 15-го места составляет два очка, при этом есть игра в запасе.

В последнем туре команда каким-то чудом не смогла обыграть дома главного аутсайдера АФС, выигрывая 3:0 к 75-й минуте, умудрились сыграть 3:3, соперник сравнял счет на 90+9 минуте. Каза Пия еще не побеждала дома в этом сезоне, 5 ничьих и четыре поражения. Четверо игроков не помогут партнерам из-за повреждений.

Порту

«Драконы» резво начали сезон и выглядят стабильно, в чемпионате у команды нет поражений, 18 побед и одна ничья. С такими мощными показателями Порту захватил лидерство, ближайший преследователь отстает на целых 7 очков. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Жил Висенте со счетом 3:0.

Команда хорошо себя показывает и в Лиге Европы, где финишировала на пятом месте в основном раунде, это позволило пробиться напрямую в 1/8 финала турнира. Отмечу тот факт, что Порту блестяще играет на выезде в этом сезоне, 10 побед в 10 встречах при разнице мячей 21:2. У клуба две кадровые потери перед этим противостоянием.

Личные встречи

В очных противостояниях «драконы» владеют существенным преимуществом. Матч первого круга завершился разгромной домашней победой Порту со счетом 4:0, три мяча хозяева забили еще в первом тайме.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 12.90 для Каза Пии и 1.26 для Порту. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Встречаются команды разного уровня, Порту ведет борьбу за чемпионство, а Каза Пия пытается сохранить прописку в элите. Конечно, букмекеры отдают явное преимущество гостям. «Драконы» отлично себя чувствуют в выездных встречах, поэтому должны взять три очка против не самого яркого соперника. Неплохо здесь выглядит вариант со ставкой на победу Порту с форой -1,5 гола за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Каза Пия
2 февраля 2026 -
22:45
Порту
Победа Порту (-1.5) 1.80
Каза Пия Порту чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
