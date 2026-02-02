2 февраля на Сон Моиш пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Севильей.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мальорка

Команда имеет свои амбиции. Да, они поскромнели после целого ряда вылетов из Примеры, пусть и с последующими возвращениями на более высокий уровень. Но, с другой стороны, при Агирре, какие-то два года назад, получилось дойти до финала кубка, повторив там свое максимальное достижение (а за неудачу с Реалом в решающем поединке точно никто не мог осудить!). А уже с Аррасате, в прошлом сезоне, поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы Ла Лиги.

Вот только в новой темпораде даже довольно высокая результативность Мурики (почти полтора десятка забитых!) не спасает от проблем. Да, ситуация не безнадежная и в середине января даже получилось обыграть Атлетик. Но потом, разгромно проиграв мадридскому Атлетико, островитяне вернулись в зону вылета. Пусть и отстают всего на очко, 21 против 22, от Алавеса, что разместился на пятнадцатой текущей позиции.

Севилья

Клуб сделал довольно быстрое пике - многократный победитель Лиги Европы и завсегдатай квартета лидеров Примеры докатился до того, что в прошлом сезоне опередил вылетевший Леганес на одно очко и в итоге расположился на семнадцатой позиции. И понятно, что, летом приглашая Алмейду, думали прежде всего о том, как бы подняться повыше.

Промежуточные результаты работы Матиаса довольно противоречивы, от разгромной победы над Барселоной до недавних 0:3 с Леванте. Впрочем, последние поединки получились неплохими - сначала свели вничью выездной поединок с Эльче, хотя проигрывали 0:2, а потом на своем поле в волевом стиле выиграли у Севильи.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба поединка приносили ничьи. Сейчас, в октября, Мальорка брала выездную победу со счетом 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в хозяев, но у гостей свои козыри. Так что тут разумно применить нейтральную ставку на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,64 по линии БК betking).