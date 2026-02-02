Даяна Ястремская – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 февраля украинская теннисиста Даяна Ястремская (WTA 43) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Бразилии Беатрис Хаддад Майю (WTA 68). Встреча начнется третьим запуском на Stadium Court после игры Джанис Тджен – Майя Джойнт. Ориентировочное время старта матча – 13:45 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние сопернци.

Победительница поединка во втором круге встретится со второй сеяной Екатериной Александровой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА