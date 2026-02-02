Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
02 февраля 2026, 13:18
Даяна Ястремская – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби

Даяна Ястремская – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

2 февраля украинская теннисиста Даяна Ястремская (WTA 43) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Бразилии Беатрис Хаддад Майю (WTA 68). Встреча начнется третьим запуском на Stadium Court после игры Джанис Тджен – Майя Джойнт. Ориентировочное время старта матча – 13:45 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние сопернци.

Победительница поединка во втором круге встретится со второй сеяной Екатериной Александровой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Беатрис Хаддад Майя смотреть онлайн WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
