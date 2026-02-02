Роналду может сенсационно вернуться в Европу

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 40-летний бомбардир после отказа от игры с «Аль-Иттихадом» из-за разочарования действиями Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), может вернуться в европейский футбол.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2027 года.