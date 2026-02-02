Украина. Премьер лига02 февраля 2026, 14:29 | Обновлено 02 февраля 2026, 14:43
Ждут в первой команде. Брат Судакова забивает за Шахтер
Илья находится в структуре клуба
Шахтер уже успел выгодно продать Георгия Судакова в Бенфику, однако в структуре клуба уже играет другой Судаков – Илья.
16-летний футболист выступает за юношеские команды разных возрастов Шахтера. Вчера Судаков-младший в составе Шахтера U-17 забил гол в ворота Полесья U-19 в рамках мемориала Макарова.
Интересно, что ранее Илья провел контрольный матч в составе Шахтера U-19, однако в официальных матчах юношеской команды хавбек пока не появлялся.
23-летний Георгий Судаков в августе минувшего года перебрался в Бенфику.
