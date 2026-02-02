Лидер Ман Сити: «Нас не хотят видеть чемпионами. Мы всем надоели»

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии сыграл вничью 2:2 с Тоттенхэмом, а команду Жузепа Гвардиолы возмутила работа арбитров.

Полузащитник Родри уверен, что во время первого гола Доминика Соланке был очевидный фол. После игры его поддержал и тренер.

«Я знаю, что Манчестер Сити за последнее время выиграл очень много трофеев и фаны больше не хотят видеть наше чемпионство, многим это надоело. Но арбитры должны быть нейтральными. Это просто нечестно, потому что мы работаем ради результата, а его у нас забирают».

«Я уважаю арбитров и никогда раньше о них не говорил, но они должны судить справедливо. Там был фол», – уверен Родри.

Манчестер Сити отстает от лидера Арсенала на шесть очков.