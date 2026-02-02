Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Ман Сити: «Нас не хотят видеть чемпионами. Мы всем надоели»
Англия
02 февраля 2026, 15:55 | Обновлено 02 февраля 2026, 16:12
872
0

Лидер Ман Сити: «Нас не хотят видеть чемпионами. Мы всем надоели»

Родри недоволен судейством

02 февраля 2026, 15:55 | Обновлено 02 февраля 2026, 16:12
872
0
Лидер Ман Сити: «Нас не хотят видеть чемпионами. Мы всем надоели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии сыграл вничью 2:2 с Тоттенхэмом, а команду Жузепа Гвардиолы возмутила работа арбитров.

Полузащитник Родри уверен, что во время первого гола Доминика Соланке был очевидный фол. После игры его поддержал и тренер.

«Я знаю, что Манчестер Сити за последнее время выиграл очень много трофеев и фаны больше не хотят видеть наше чемпионство, многим это надоело. Но арбитры должны быть нейтральными. Это просто нечестно, потому что мы работаем ради результата, а его у нас забирают».

«Я уважаю арбитров и никогда раньше о них не говорил, но они должны судить справедливо. Там был фол», – уверен Родри.

Манчестер Сити отстает от лидера Арсенала на шесть очков.

По теме:
Игрок новичка УПЛ: «Слышал очень много раз, что нас сравнивают с Лестером»
Сандерленд – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Гвардиола после 2:2 с Тоттенхэмом: чего не хватило Сити?
Манчестер Сити Тоттенхэм Родри Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02 февраля 2026, 07:47 3
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс

Влада поблагодарила болельщиков Арсенала

В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02 февраля 2026, 07:03 0
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче

Легендарному тренеру исполнилось 75 лет!

Жозе МОУРИНЬО: «В ЛЧ могли выпасть две команды. Бенфика получила королей»
Футбол | 02.02.2026, 14:52
Жозе МОУРИНЬО: «В ЛЧ могли выпасть две команды. Бенфика получила королей»
Жозе МОУРИНЬО: «В ЛЧ могли выпасть две команды. Бенфика получила королей»
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02.02.2026, 05:42
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Футбол | 01.02.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 11
Бокс
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 23
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 4
Футбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем