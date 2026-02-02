Лига чемпионов02 февраля 2026, 16:12 |
316
0
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Назаренко повезло быть на стадионе
02 февраля 2026, 16:12 |
316
0
Хавбек Полесья и сборной Украины Александр Назаренко рассказал, что во время сбора команды успел побывать в Португалии на матче Лиги чемпионов между Бенфикой и Реалом, в котором вратарь Анатолий Трубин забил гол.
«Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Виделись с Анатолием после матча – он немного в шоке был. Как и все мы в шоке», – сказал Назаренко.
Гол Трубина помог Бенфике обыграть Реал со счетом 4:2 и выйти в раунд плей-офф, где лиссабонская и мадридская команда снова сыграют друг против друга.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 февраля 2026, 07:42 1
Функционер – о Сауле Альваресе
Футбол | 01 февраля 2026, 15:24 3
Мирон рассказал о Жаже и Александре Рыкуне
Футбол | 01.02.2026, 19:49
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Футбол | 02.02.2026, 13:29
Комментарии 0
Популярные новости
31.01.2026, 17:10 7
01.02.2026, 09:47 7
01.02.2026, 08:32
02.02.2026, 03:22 2
02.02.2026, 00:07 1
02.02.2026, 08:07 23
31.01.2026, 19:17 33
31.01.2026, 22:52 10