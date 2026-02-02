Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Лига чемпионов
02 февраля 2026, 16:12
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»

Назаренко повезло быть на стадионе

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Хавбек Полесья и сборной Украины Александр Назаренко рассказал, что во время сбора команды успел побывать в Португалии на матче Лиги чемпионов между Бенфикой и Реалом, в котором вратарь Анатолий Трубин забил гол.

«Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Виделись с Анатолием после матча – он немного в шоке был. Как и все мы в шоке», – сказал Назаренко.

Гол Трубина помог Бенфике обыграть Реал со счетом 4:2 и выйти в раунд плей-офф, где лиссабонская и мадридская команда снова сыграют друг против друга.

Александр Назаренко (футболист) Анатолий Трубин Бенфика Полесье Житомир Реал Мадрид Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
