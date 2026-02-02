WTA02 февраля 2026, 16:40 | Обновлено 02 февраля 2026, 16:42
344
0
Ястремская / Костович – Александрова / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного турнира WTA 500 в Абу-Даби
2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.
В первом раунде украинка и ее напарница Теодора Костович (Сербия) сыграют против тандема Екатерина Александрова / Майя Джойнт (Австралия). Время начала игры – 16:35 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние.
Победительницы поединка во втором круге встретятся с третьим сеяными Эллен Перес и Деми Схюрс.
