Ястремская / Костович – Александрова / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE

2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде украинка и ее напарница Теодора Костович (Сербия) сыграют против тандема Екатерина Александрова / Майя Джойнт (Австралия). Время начала игры – 16:35 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние.

Победительницы поединка во втором круге встретятся с третьим сеяными Эллен Перес и Деми Схюрс.

