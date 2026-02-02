Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
02 февраля 2026, 17:11 | Обновлено 02 февраля 2026, 17:20
Рейтинг ATP. На сколько Алькарас оторвался от Синнера после Australian Open

Карлос с 13 650 очками занимает первое место, Янник идет вторым с 10 300 баллами

Рейтинг ATP. На сколько Алькарас оторвался от Синнера после Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

2 февраля ATP обновила мировой рейтинг после Открытого чемпионата Австралии 2026.

Трофей Australian Open завоевал первый номер Карлос Алькарас. Карлос с 13 650 очками уверенно возглавляет рейтинг.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

У ближайшего преследователя – Янника Синнера – 10 300 баллов. Отрыв составляет 3 350 пунктов.

Финалист Aus Open – Новак Джокович – обошел Александра Зверева и поднялся на третье место.

Еще из изменений в топ-10: Тейлор Фритц поднялся на седьмую позицию, Бен Шелтон опустился на девятую строчку.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Пресс-конференция: что сказали Алькарас и Джокович после финала Aus Open
ФОТО. Церемония награждения: как Алькарасу вручали трофей Aus Open 2026
АЛЬКАРАС: Никто не знает, как усердно я работал, чтобы выиграть этот трофей
рейтинг ATP Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Новак Джокович Александр Зверев Лоренцо Музетти Алекс де Минаур Тейлор Фритц Феликс Оже-Альяссим Бен Шелтон Александр Бублик Виталий Сачко Вячеслав Белинский Вадим Урсу Олег Приходько Александр Овчаренко Владислав Орлов Эрик Ваншельбойм Алексей Крутых Георгий Кравченко Юрий Джавакян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Популярные новости
