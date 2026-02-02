Рейтинг ATP. На сколько Алькарас оторвался от Синнера после Australian Open

2 февраля ATP обновила мировой рейтинг после Открытого чемпионата Австралии 2026.

Трофей Australian Open завоевал первый номер Карлос Алькарас. Карлос с 13 650 очками уверенно возглавляет рейтинг.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

У ближайшего преследователя – Янника Синнера – 10 300 баллов. Отрыв составляет 3 350 пунктов.

Финалист Aus Open – Новак Джокович – обошел Александра Зверева и поднялся на третье место.

Еще из изменений в топ-10: Тейлор Фритц поднялся на седьмую позицию, Бен Шелтон опустился на девятую строчку.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР