Ястремская проиграла матч 1/8 финала парного турнира WTA 500 в Абу-Даби

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
02 февраля 2026, 17:46
107
0

Даяна и Теодора Костович проиграли дуэту Екатерина Александрова / Майя Джойнт

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде украинка и ее напарница Теодора Костович (Сербия) в двух сетах проиграли тандему Екатерина Александрова / Майя Джойнт (Австралия) за 57 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Пары. Хард, 1/8 финала

Екатерина Александрова / Майя Джойнт (Австралия) – Теодора Костович (Сербия) / Даяна Ястремская (Украина) [WC] – 6:2, 6:1

Ястремская и Костович впервые провели матч в одной паре.

Александрова и Джойнт в четвертьфинале соревнований встретятся с третьим сеяным дуэтом Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды).

Ястремская 2 февраля выиграла стартовый поединок пятисотника в одиночном разряде. Даяна одолела Беатрис Хаддад Майю и в 1/8 финала поборется против Александровой, которая посеяна под вторым номером.

Даяна Ястремская Теодора Костович WTA Абу-Даби
