Уже есть 12. Сможет ли Бруну Фернандеш превзойти достижение Анри в АПЛ?

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, как мы уже сообщали ранее, имеет в своем активе уже 12 результативных передач в АПЛ в сезоне 2025/26.

В этой связи интересным будет вспомнить футболистов с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне Премьер-лиги.

Рекордсменом является Тьерри Анри, который в составе Арсенала в сезоне 2002/03 jnlfk 21 результативную передачу.

На 1 ассист меньше в свое время совершили Сеск Фабрегас (Арсенал, 2007/08) и Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, 2019/20).

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ