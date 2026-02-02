Уже есть 12. Сможет ли Бруну Фернандеш превзойти достижение Анри в АПЛ?
Вспомним игроков Премьер-лиги с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, как мы уже сообщали ранее, имеет в своем активе уже 12 результативных передач в АПЛ в сезоне 2025/26.
В этой связи интересным будет вспомнить футболистов с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне Премьер-лиги.
Рекордсменом является Тьерри Анри, который в составе Арсенала в сезоне 2002/03 jnlfk 21 результативную передачу.
На 1 ассист меньше в свое время совершили Сеск Фабрегас (Арсенал, 2007/08) и Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, 2019/20).
Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ
- 21 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03
- 20 – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2007/08
- 20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20
- 19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16
- 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2022/23
- 18 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15
- 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2016/17
- 18 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25
- 17 – Нани (Манчестер Юнайтед), 2010/11
- ...
- 12 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
