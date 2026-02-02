Буковина начала учебно-тренировочные сборы на Закарпатье. Состав команды

Лидер Первой лиги «Буковина» начала базовый этап подготовки ко второй части сезона. Учебно-тренировочный сбор команда проведет на Закарпатье.

Завершится первый сбор 14 февраля. Работать над подготовкой к возобновлению сезона будет 27 футболистов.

Состав команды

Вратари: Дмитрий Погорелый, Даниил Каневцев, Герман Пеньков, Никита Балан;

Защитники: Даниил Карась, Никита Безуглый, Андрей Бусько, Кирилл Прокопчук, Петр Стасюк, Дмитрий Шинкаренко, Василий Гакман, Ян Морговский, Тарас Сакив;

Полузащитники: Виталий Кольцов, Вадим Витенчук, Иван Тищенко, Виталий Груша, Родион Плакса, Богдан Бойчук, Евгений Подлепенец, Олег Ильин, Виталий Дахновский, Арсений Килевый;

Нападающие: Олег Кожушко, Максим Войтиховский, Даниил Гончарук, Назар Гамолов.