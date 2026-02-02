Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обладатель Золотого мяча сенсационно сменит клуб в последний день окна
Саудовская Аравия
02 февраля 2026, 21:23
Обладатель Золотого мяча сенсационно сменит клуб в последний день окна

Карим Бензема договорился о контракте с Аль-Хилялем

Обладатель Золотого мяча сенсационно сменит клуб в последний день окна
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Саудовский «Аль-Хиляль» интересуется французским нападающим саудовского «Аль-Иттихада» Каримом Бензема, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 38-летний футболист уже согласовал все условия личного контракта с «Аль-Хилялем». Теперь все зависит от договоренности между клубами.

В сезоне 2025/26 Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя Золотого мяча 2022 в 6 миллионов евро.

Ранее Карим Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад».

Карим Бензема трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
