Обладатель Золотого мяча сенсационно сменит клуб в последний день окна

Саудовский «Аль-Хиляль» интересуется французским нападающим саудовского «Аль-Иттихада» Каримом Бензема, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 38-летний футболист уже согласовал все условия личного контракта с «Аль-Хилялем». Теперь все зависит от договоренности между клубами.

В сезоне 2025/26 Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя Золотого мяча 2022 в 6 миллионов евро.

Ранее Карим Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад».