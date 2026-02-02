Обладатель Золотого мяча сенсационно сменит клуб в последний день окна
Карим Бензема договорился о контракте с Аль-Хилялем
Саудовский «Аль-Хиляль» интересуется французским нападающим саудовского «Аль-Иттихада» Каримом Бензема, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 38-летний футболист уже согласовал все условия личного контракта с «Аль-Хилялем». Теперь все зависит от договоренности между клубами.
В сезоне 2025/26 Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя Золотого мяча 2022 в 6 миллионов евро.
Ранее Карим Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад».
