«Многие кричат ​​всякое, но…» Экс-игрок сборной Украины – о Зинченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о переходе уже экс-защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».

«Это действительно игрок высочайшего уровня с фантастическим менталитетом. Зинченко уже играл в Нидерландах за ПСВ. Он знает лигу, менталитет в Нидерландах. Он очень открыт со своими партнерами по команде, но в то же время он еще и лидер. Думаю, «Аяксу» действительно нужен такой игрок, как Зинченко.

Он может сплотить эту молодую команду. Это чрезвычайно важно. Молодые команды непостоянны. «Аякс» захочет укрепить уверенность в себе. Именно это и нужно делать с Зинченко. Он невероятно силен с мячом, умеет ускорять и замедлять игру. Мы видели это на примере «Сити», «Арсенала» и сборной Украины. В этом отношении он обладает огромным количеством качеств, которых сейчас не хватает «Аяксу».

Какая позиция на поле лучше для него? Это сложно. Зависит от ситуации в команде. На самом деле я думаю, что его лучшая позиция - полузащитник. Но Пеп превратил его в современного крайнего защитника, который также любит играть в полузащите с этой позиции.

Если рядом с ним есть хорошие игроки, которых можно задействовать, например, Мика Годтс, он - очень хорош. Не стоит ждать прорывов по левому флангу, но нужен игрок, который продвигается вперед за счет комбинационной игры. Более того, он действительно улучшает игру других игроков. А «Аяксу» это тоже нужно.

Он – пример игрока, который всегда рядом со своей страной. Пример того, как следует продолжать поддерживать страну и ее народ, даже находясь за границей. Он очень активен – в социальных сетях, в финансовой сфере. Очень простой пример: если я прошу местную благотворительную организацию прислать мне футболку с его автографом, он все мгновенно организует.

Мы часто общаемся и говорим не только о футболе. Зинченко невероятно сильно вовлечен и увлечен. Он делает все возможное, чтобы помочь людям. Многие кричат всякое, но он искренне поддерживает страну своим влиянием. Он делает это, не выставляя напоказ. Он - образец для подражания, пример для многих в Украине», - сказал Левченко в интервью VoetbalPrimeur.

Сообщалось, что в Нидерландах не верят в успех Зинченко в «Аяксе».