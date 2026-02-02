Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Многие кричат ​​всякое, но…» Экс-игрок сборной Украины – о Зинченко
Нидерланды
02 февраля 2026, 22:54 | Обновлено 02 февраля 2026, 22:55
448
0

«Многие кричат ​​всякое, но…» Экс-игрок сборной Украины – о Зинченко

Евгений Левченко оценил перспективы новичка Аякса

02 февраля 2026, 22:54 | Обновлено 02 февраля 2026, 22:55
448
0
«Многие кричат ​​всякое, но…» Экс-игрок сборной Украины – о Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о переходе уже экс-защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».

«Это действительно игрок высочайшего уровня с фантастическим менталитетом. Зинченко уже играл в Нидерландах за ПСВ. Он знает лигу, менталитет в Нидерландах. Он очень открыт со своими партнерами по команде, но в то же время он еще и лидер. Думаю, «Аяксу» действительно нужен такой игрок, как Зинченко.

Он может сплотить эту молодую команду. Это чрезвычайно важно. Молодые команды непостоянны. «Аякс» захочет укрепить уверенность в себе. Именно это и нужно делать с Зинченко. Он невероятно силен с мячом, умеет ускорять и замедлять игру. Мы видели это на примере «Сити», «Арсенала» и сборной Украины. В этом отношении он обладает огромным количеством качеств, которых сейчас не хватает «Аяксу».

Какая позиция на поле лучше для него? Это сложно. Зависит от ситуации в команде. На самом деле я думаю, что его лучшая позиция - полузащитник. Но Пеп превратил его в современного крайнего защитника, который также любит играть в полузащите с этой позиции.

Если рядом с ним есть хорошие игроки, которых можно задействовать, например, Мика Годтс, он - очень хорош. Не стоит ждать прорывов по левому флангу, но нужен игрок, который продвигается вперед за счет комбинационной игры. Более того, он действительно улучшает игру других игроков. А «Аяксу» это тоже нужно.

Он – пример игрока, который всегда рядом со своей страной. Пример того, как следует продолжать поддерживать страну и ее народ, даже находясь за границей. Он очень активен – в социальных сетях, в финансовой сфере. Очень простой пример: если я прошу местную благотворительную организацию прислать мне футболку с его автографом, он все мгновенно организует.

Мы часто общаемся и говорим не только о футболе. Зинченко невероятно сильно вовлечен и увлечен. Он делает все возможное, чтобы помочь людям. Многие кричат всякое, но он искренне поддерживает страну своим влиянием. Он делает это, не выставляя напоказ. Он - образец для подражания, пример для многих в Украине», - сказал Левченко в интервью VoetbalPrimeur.

Сообщалось, что в Нидерландах не верят в успех Зинченко в «Аяксе».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Зинченко? Ноттингем подписал фулбека
САБО: «Он не выдающийся футболист, не тянет топ-уровень, просто ноль»
Яремчук обошел Зинченко по суммарным трансферам в карьере
Евгений Левченко Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал вингера Алиссона
Футбол | 02 февраля 2026, 20:50 0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал вингера Алиссона
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал вингера Алиссона

Бразилец покинул Спортинг

АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02 февраля 2026, 07:42 1
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»

Функционер – о Сауле Альваресе

Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии
Теннис | 02.02.2026, 17:52
Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии
Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 02.02.2026, 08:07
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 16
Футбол
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
31.01.2026, 17:20 2
Теннис
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 7
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем