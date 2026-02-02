Неожиданное поражение. Рома без Довбика уступила Удинезе

В понедельник, 2 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Удинезе» и римской «Ромой».

Игра прошла на стадионе «Стадио Фриули» в Удине и завершилась со счетом 1:0 в пользу домашней команды.

До этой встречи «Удинезе» проиграл «Роме» 6 последних поединков.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 2 февраля

Удинезе – Рома – 1:0

Гол: Эккеленкамп, 49