02 февраля 2026, 23:43
Неожиданное поражение. Рома без Довбика уступила Удинезе
Матч завершился со счетом 1:0
02 февраля 2026, 23:43
В понедельник, 2 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Удинезе» и римской «Ромой».
Игра прошла на стадионе «Стадио Фриули» в Удине и завершилась со счетом 1:0 в пользу домашней команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
До этой встречи «Удинезе» проиграл «Роме» 6 последних поединков.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.
Серия А 2025/26. 23-й тур, 2 февраля
Удинезе – Рома – 1:0
Гол: Эккеленкамп, 49
