Неожиданное поражение. Рома без Довбика уступила Удинезе

Чемпионат Италии
Удинезе
02.02.2026 21:45 – FT 1 : 0
Рома
Италия
02 февраля 2026, 23:43 |
142
0

Матч завершился со счетом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Удинезе» и римской «Ромой».

Игра прошла на стадионе «Стадио Фриули» в Удине и завершилась со счетом 1:0 в пользу домашней команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До этой встречи «Удинезе» проиграл «Роме» 6 последних поединков.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 2 февраля
Удинезе – Рома – 1:0
Гол: Эккеленкамп, 49

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
