Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки

Завершился поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Майорка» на домашнем стадионе «Сон Мойкс» уверенно переиграла «Севилью» со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет на 26-й минуте — Ведат Мурики реализовал пенальти. Перед перерывом андалусийцев спас гол Ниля Мопе, но во втором тайме «Майорка» полностью контролировала игру. Саму Кошта снова вывел команду вперед, Серхи Дардер закрепил преимущество, а в компенсированное время Пабло Торре поставил точку.

Обе команды после 22 туров имеют по 24 очка: «Майорка» идет 13-й, «Севилья» — 15-й.

Ла Лига. 22-й тур.

Мальорка – Севилья – 4:1

Голы: Мурки, 26 (п), Коста, 53, Дардер, 74, Торре, 90+6 – Мопе, 45+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ