Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки
Чемпионат Испании
Мальорка
02.02.2026 22:00 – FT 4 : 1
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 февраля 2026, 00:04 | Обновлено 03 февраля 2026, 00:10
30
0

Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев

03 февраля 2026, 00:04 | Обновлено 03 февраля 2026, 00:10
30
0
Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine. Мальорка

Завершился поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Майорка» на домашнем стадионе «Сон Мойкс» уверенно переиграла «Севилью» со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет на 26-й минуте — Ведат Мурики реализовал пенальти. Перед перерывом андалусийцев спас гол Ниля Мопе, но во втором тайме «Майорка» полностью контролировала игру. Саму Кошта снова вывел команду вперед, Серхи Дардер закрепил преимущество, а в компенсированное время Пабло Торре поставил точку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды после 22 туров имеют по 24 очка: «Майорка» идет 13-й, «Севилья» — 15-й.

Ла Лига. 22-й тур.

Мальорка – Севилья – 4:1
Голы: Мурки, 26 (п), Коста, 53, Дардер, 74, Торре, 90+6 – Мопе, 45+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Вингер Атлетика надолго выбыл из-за пубалгии. Стали известны подробности
Тревожный звонок. Барселона потеряла Рафинью перед матчем Кубка Испании
Была договоренность с Реалом. Игрок Баварии определился со своим будущим
Мальорка Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 06:42 1
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины

Каталонцы подписали Бельтрана, что ставит точку на приходе Шапаренко

«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
Футбол | 02 февраля 2026, 22:00 22
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино

Президент ФИФА высказался за возвращение рф в футбол

Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
Футбол | 02.02.2026, 23:55
Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
02.02.2026, 18:15 79
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 32
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 14
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 33
Теннис
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем