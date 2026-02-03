ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил трансфер за 60+12 миллионов евро
Мерсисайдцы подписали Жереми Жаке из Ренна
Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании центрального защитника французского «Ренна» Жереми Жаке.
Отмечается, что 20-летний футболист присоединится к команде только летом 2026 года. Он подписал с «красными» долгосрочный контракт.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Еще 12 миллионов евро предусмотрены в соглашении как потенциальные бонусы.
В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Эдуардо Камавингой.
We have reached an agreement for the transfer of Jeremy Jacquet from Stade Rennais, with the defender set to join the club ahead of the 2026-27 season, subject to a work permit and international clearance 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) February 2, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра встретится с Анной Бондар во втором раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро