Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 февраля 2026, 00:47 |
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил трансфер за 60+12 миллионов евро

Мерсисайдцы подписали Жереми Жаке из Ренна

ФК Ливерпуль. Жереми Жаке

Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании центрального защитника французского «Ренна» Жереми Жаке.

Отмечается, что 20-летний футболист присоединится к команде только летом 2026 года. Он подписал с «красными» долгосрочный контракт.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Еще 12 миллионов евро предусмотрены в соглашении как потенциальные бонусы.

В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Эдуардо Камавингой.

Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Ренн
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
