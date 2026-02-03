ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил трансфер за 60+12 миллионов евро

Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании центрального защитника французского «Ренна» Жереми Жаке.

Отмечается, что 20-летний футболист присоединится к команде только летом 2026 года. Он подписал с «красными» долгосрочный контракт.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Еще 12 миллионов евро предусмотрены в соглашении как потенциальные бонусы.

В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Эдуардо Камавингой.