03 февраля 2026, 01:49 | Обновлено 03 февраля 2026, 02:37
ФОТО. ТОП-10 самых стильных футболистов мирового футбола

Топ-10 самых стильных футболистов по версии фанатов

03 февраля 2026, 01:49 | Обновлено 03 февраля 2026, 02:37
ФОТО. ТОП-10 самых стильных футболистов мирового футбола
Instagram. Ламин Ямаль и Рафаэл Леау

Футбол давно перестал ограничиваться событиями на поле – стиль игроков в повседневной жизни стал отдельной частью современной спортивной культуры. Популярный Instagram-аккаунт Kicks Force опубликовал рейтинг 10 самых стильных футболистов, составленный на основе голосования подписчиков сообщества.

Рейтинг быстро вызвал активные обсуждения в соцсетях. Болельщики спорят не только о позициях, но и о самом подходе – от минималистичного streetwear до смелых fashion-экспериментов.

Кто вошел в ТОП-10? В подборку попали звезды европейского футбола, которые регулярно появляются в стритстайл-хрониках и на модных ивентах: Джуд Беллингем, Вирджил ван Дейк, Жюль Кунде, Ламин Ямаль, Рафаэл Леау, Кертис Джонс, Майкл Олисе, Морган Гиббс-Уайт и Уго Экитике.

Победителем рейтинга стал Ник Вольтемаде, набравший наибольшее количество голосов подписчиков Kicks Force.

Фанаты отметили его узнаваемую эстетику: oversize-силуэты, винтажные элементы, расслабленную подачу и отсутствие навязчивой демонстрации брендов. Именно сочетание простоты и индивидуальности сделало Вольтемаде фаворитом голосования.

Организаторы подчеркивают, что рейтинг не претендует на экспертный вердикт – это чистое мнение сообщества. Его главная цель – показать, как современные футболисты влияют на тренды, формируют моду и остаются публичными фигурами далеко за пределами футбольного поля.

Обсуждение продолжается – а значит, стиль в футболе сегодня почти так же важен, как и сама игра.

фото lifestyle Кертис Джонс Ливерпуль Барселона Жюль Кунде Ламин Ямаль Джуд Беллингем Реал Мадрид Вирджил ван Дейк Майкл Олисе Рафаэл Леау Милан Морган Гиббс-Уайт Ноттингем Форест Уго Экитике Ник Вольтемаде Ньюкасл
Максим Лапченко Источник: Instagram
Що це за збірна Франції ?) 
