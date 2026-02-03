ФОТО. ТОП-10 самых стильных футболистов мирового футбола

Футбол давно перестал ограничиваться событиями на поле – стиль игроков в повседневной жизни стал отдельной частью современной спортивной культуры. Популярный Instagram-аккаунт Kicks Force опубликовал рейтинг 10 самых стильных футболистов, составленный на основе голосования подписчиков сообщества.

Рейтинг быстро вызвал активные обсуждения в соцсетях. Болельщики спорят не только о позициях, но и о самом подходе – от минималистичного streetwear до смелых fashion-экспериментов.

Кто вошел в ТОП-10? В подборку попали звезды европейского футбола, которые регулярно появляются в стритстайл-хрониках и на модных ивентах: Джуд Беллингем, Вирджил ван Дейк, Жюль Кунде, Ламин Ямаль, Рафаэл Леау, Кертис Джонс, Майкл Олисе, Морган Гиббс-Уайт и Уго Экитике.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Победителем рейтинга стал Ник Вольтемаде, набравший наибольшее количество голосов подписчиков Kicks Force.

Фанаты отметили его узнаваемую эстетику: oversize-силуэты, винтажные элементы, расслабленную подачу и отсутствие навязчивой демонстрации брендов. Именно сочетание простоты и индивидуальности сделало Вольтемаде фаворитом голосования.

Организаторы подчеркивают, что рейтинг не претендует на экспертный вердикт – это чистое мнение сообщества. Его главная цель – показать, как современные футболисты влияют на тренды, формируют моду и остаются публичными фигурами далеко за пределами футбольного поля.

Обсуждение продолжается – а значит, стиль в футболе сегодня почти так же важен, как и сама игра.