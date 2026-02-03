Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Юные воспитанники Бенфики воспроизвели супергол Трубина Реалу
Португалия
03 февраля 2026, 01:59 | Обновлено 03 февраля 2026, 02:51
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Юные воспитанники академии «Бенфики» воспроизвели легендарный гол украинского вратаря Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала».

Дети максимально точно повторили эпизод Лиги чемпионов: навес в штрафную на последних секундах, подключение вратаря к атаке, удар головой и даже такое же количество игроков «Реала» в штрафной, как в реальном матче. После гола юные футболисты повторили и празднование, что сделало видео особенно ярким.

Запись мгновенно разошлась по соцсетям, поскольку момент Трубина уже стал культовым эпизодом для клуба орлов. Гол украинца на 90+8-й минуте принес «Бенфике» победу 4:2 и пропуск в плей-офф Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Юные воспитанники Бенфики воспроизвели супергол Трубина Реалу

Анатолий Трубин детско-юношеский футбол Бенфика Лига чемпионов Бенфика - Реал Реал Мадрид видео
Николай Степанов Источник: ФК Бенфика
Комментарии
