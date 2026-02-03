ВИДЕО. Юные воспитанники Бенфики воспроизвели супергол Трубина Реалу
Украинский голкипер забил решающий мяч в последнем туре Лиги чемпионов
Юные воспитанники академии «Бенфики» воспроизвели легендарный гол украинского вратаря Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала».
Дети максимально точно повторили эпизод Лиги чемпионов: навес в штрафную на последних секундах, подключение вратаря к атаке, удар головой и даже такое же количество игроков «Реала» в штрафной, как в реальном матче. После гола юные футболисты повторили и празднование, что сделало видео особенно ярким.
Запись мгновенно разошлась по соцсетям, поскольку момент Трубина уже стал культовым эпизодом для клуба орлов. Гол украинца на 90+8-й минуте принес «Бенфике» победу 4:2 и пропуск в плей-офф Лиги чемпионов.
ВИДЕО. Юные воспитанники Бенфики воспроизвели супергол Трубина Реалу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шапаренко уйдет, если будет хорошее предложение
Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри