Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

30 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

В результате жеребьевки определены пары 1/16 финала.

Португальская Бенфика с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым снова сыграет с испанским Реалом. В 8-м туре голкипер Трубин забил решающий гол на 90+8 минуте (4:2) и вывел орлов в 1/16 финала. За Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

В французском дерби ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным встретится с Монако.

Соперником греческого Олимпиакоса с Романом Яремчуком будет немецкий Байер, а Карабах с Алексеем Кащуком получил в оппоненты английский Ньюкасл.

В других парах встретятся: Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия), Боруссия Д (Германия) – Аталанта (Италия), Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания), Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия).

Матчи 1/16 финала пройдут 17/18 и 24/25 февраля. 8 клубов, которые выиграют в противостояниях 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов 2025/26

1/16 финала ЛЧ, 17/18 и 24/25 февраля

Монако (Франция) – ПСЖ (Франция) Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия) Бенфика (Португалия) – Реал (Испания) Боруссия Д (Германия) – Аталанта (Италия) Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия) Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания) Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия) Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия)

Возможные пары 1/8 финала ЛЧ, 10/11 и 17/18 марта

Победитель пары 1 – Барселона (Испания) или Челси (Англия)

Победитель пары 2 – Ливерпуль (Англия) или Тоттенхэм (Англия)

Победитель пары 3 – Спортинг (Португалия) или Манчестер Сити (Англия)

Победитель пары 4 – Арсенал (Англия) или Бавария (Германия)

Победитель пары 5 – Челси (Англия) или Барселона (Испания)

Победитель пары 6 – Тоттенхэм (Англия) или Ливерпуль (Англия)

Победитель пары 7 – Манчестер Сити (Англия) или Спортинг (Португалия)

Победитель пары 8 – Бавария (Германия) или Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

