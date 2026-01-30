Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф
30 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В результате жеребьевки определены пары 1/16 финала.
Португальская Бенфика с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым снова сыграет с испанским Реалом. В 8-м туре голкипер Трубин забил решающий гол на 90+8 минуте (4:2) и вывел орлов в 1/16 финала. За Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
В французском дерби ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным встретится с Монако.
Соперником греческого Олимпиакоса с Романом Яремчуком будет немецкий Байер, а Карабах с Алексеем Кащуком получил в оппоненты английский Ньюкасл.
В других парах встретятся: Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия), Боруссия Д (Германия) – Аталанта (Италия), Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания), Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия).
Матчи 1/16 финала пройдут 17/18 и 24/25 февраля. 8 клубов, которые выиграют в противостояниях 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.
В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов 2025/26
1/16 финала ЛЧ, 17/18 и 24/25 февраля
- Монако (Франция) – ПСЖ (Франция)
- Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия)
- Бенфика (Португалия) – Реал (Испания)
- Боруссия Д (Германия) – Аталанта (Италия)
- Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия)
- Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания)
- Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия)
- Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия)
Возможные пары 1/8 финала ЛЧ, 10/11 и 17/18 марта
- Победитель пары 1 – Барселона (Испания) или Челси (Англия)
- Победитель пары 2 – Ливерпуль (Англия) или Тоттенхэм (Англия)
- Победитель пары 3 – Спортинг (Португалия) или Манчестер Сити (Англия)
- Победитель пары 4 – Арсенал (Англия) или Бавария (Германия)
- Победитель пары 5 – Челси (Англия) или Барселона (Испания)
- Победитель пары 6 – Тоттенхэм (Англия) или Ливерпуль (Англия)
- Победитель пары 7 – Манчестер Сити (Англия) или Спортинг (Португалия)
- Победитель пары 8 – Бавария (Германия) или Арсенал (Англия)
Сетка плей-офф
Инфографика
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
30 января в 12:00 столичная команда проведет спарринг в турецкой Анталии
Известный тренер впечатлен игрой Трубина