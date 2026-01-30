Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 января 2026, 13:26 | Обновлено 30 января 2026, 14:16
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

30 января 2026, 13:26 | Обновлено 30 января 2026, 14:16
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

30 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В результате жеребьевки определены пары 1/16 финала.

Португальская Бенфика с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым снова сыграет с испанским Реалом. В 8-м туре голкипер Трубин забил решающий гол на 90+8 минуте (4:2) и вывел орлов в 1/16 финала. За Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

В французском дерби ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным встретится с Монако.

Соперником греческого Олимпиакоса с Романом Яремчуком будет немецкий Байер, а Карабах с Алексеем Кащуком получил в оппоненты английский Ньюкасл.

В других парах встретятся: Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия), Боруссия Д (Германия) – Аталанта (Италия), Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания), Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия).

Матчи 1/16 финала пройдут 17/18 и 24/25 февраля. 8 клубов, которые выиграют в противостояниях 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов 2025/26

1/16 финала ЛЧ, 17/18 и 24/25 февраля

  1. Монако (Франция) – ПСЖ (Франция)
  2. Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия)
  3. Бенфика (Португалия) – Реал (Испания)
  4. Боруссия Д (Германия) – Аталанта (Италия)
  5. Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия)
  6. Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания)
  7. Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия)
  8. Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия)

Возможные пары 1/8 финала ЛЧ, 10/11 и 17/18 марта

  • Победитель пары 1 – Барселона (Испания) или Челси (Англия)
  • Победитель пары 2 – Ливерпуль (Англия) или Тоттенхэм (Англия)
  • Победитель пары 3 – Спортинг (Португалия) или Манчестер Сити (Англия)
  • Победитель пары 4 – Арсенал (Англия) или Бавария (Германия)
  • Победитель пары 5 – Челси (Англия) или Барселона (Испания)
  • Победитель пары 6 – Тоттенхэм (Англия) или Ливерпуль (Англия)
  • Победитель пары 7 – Манчестер Сити (Англия) или Спортинг (Португалия)
  • Победитель пары 8 – Бавария (Германия) или Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

roman75zpr
Лихо сюжет закручивается))  С Реалом Бенфике может будет даже проще, чем с Интером.... У Реала защита более "проходная". Плюс в первой игре не сыграют те, кто был удалён в последнем матче
+6
Serebro1233
З Арбело вершкові далеко не пройдуть,досвіду немає.
+3
volunec85
Жеребкування трохе дурнувате. Топ матчів апріорі не може бути. Треба хто у топ 8 не вийшов всіх в один кошик і тягнути. А там вже як жереб випаде. Але так топи повилітають і УЕФА менше грошей зароблять. А у них гроші у пріоритеті
+1
COBA
Трохи глупувато це виглядає(
+1
Андрій Заліщук
+1
Микола Унгурян
Бенфіка-Реал то прогнозована пара була, правда грати будуть лише українці "Бенфіки", навряд чи Луніна випустять на матчі ЛЧ (хіба що Куртуа травмується)
+1
ALFred
Ответить
0
antt
Виходить це був фінальний гол не у другому таймі а у першому із трьох (подвійних) що будуть мати Реал і Бенфіка на протязі місяця.
-1
Миколай Гуцуляк
Глупство повтору, але цікаво! Дякую спорту.юа!
-1
NATS
Реал пройдет Бенфику и попадет на МС, ПСЖ пройдет Монако и попадет на Барсу. Всё по законам жанра
-2
AK.228
Лунтика на ворота 
-3
ALFred
Тепер Судакова на калітку, а Трубіна на його місце, шансів більше як ніколи
-4
