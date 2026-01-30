Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий

в европейских чемпионатах в период с 31-го января по 1-е февраля.

Чемпионат Англии

24 тур

31.01.2026

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»

Сам по себе матч крутой – если и не настоящая классика АПЛ, то близко к этому, а тут еще и контекст. Ну, общеизвестный контекст. Называется он «Александер Исак». Чертовски хотелось бы увидеть бывшую мятежную звезду «сорок» в игре против своей бывшей команды. Но увы – самый дорогой в истории исходящий трансфер «Ньюкасла» травмирован, и не сможет сыграть за «красных». Тем не менее, «фактор Исака» все равно придаст повышенный градус этому противостоянию. На мой взгляд, шансов на успех в этой встрече у гостей практически нет. Хотя бы потому, что в 18-и из 20-и крайних встреч «Ливер» не проигрывает этому сопернику. Предположу, что команда Слота в этом матче победит. А забьют обе команды.

1.02.2026

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»

Матч очень конкурентный – четвертая на данный момент команда в турнирной таблице встретится с седьмой командой, а тут еще и дополнительная интересность для интриги – сможет ли новый наставник «красных дьяволов» Каррик продолжить победную серию. Два предыдущие матча против очень сильных оппонентов «МЮ» выиграл. Невзирая на то, что обстоятельства вроде были против. Но сейчас соперник иного калибра. «Юнайтед» в этом поединке будет явным фаворитом, но в этом, как раз, и кроется подвох, ведь одно дело – играть на контратаках, и совсем другое – вести игру. На мой взгляд, в этом матче хозяевам будет очень непросто. Собственно, гостям тоже будет нелегко. Исторически «Фулхэм» удобный оппонент для «дьяволов», но, повторюсь, в этот раз «красно-белым» придется изрядно попыхтеть, чтобы добыть три очка. Наиболее очевидная в этой встрече ставка – «обе забьют». Но если кому-то очевидности мало, то можно рискнуть, поставив на победу «Юнайтед».

Чемпионат Германии

20 тур

31.01.2026

«Гамбург» – «Бавария»

На минуточку, встречаются два обладателя Кубка чемпионов, два обладателя Серебряной Салатницы. И пускай успехи и достижения «Гамбурга» - в глубоком прошлом, в отличие от достижений «Звезды Юга», все равно матчи между этими командами – незаурядное событие. Принципиальность тут гарантирована, невзирая на места в турнирной таблице. К тому же, «Аугсбург» в минувшем туре показал, что и у баварской машины могут быть сбои. Посему не исключаю, что хозяевам поля удастся огорчить соперника забитым мячом. Но вот что касается итогового результата, то, все-таки, рекомендовал бы ставить на викторию гостей. Они, к слову, неизменно побеждали в последних девяти очных матчах.

Чемпионат Испании

22 тур

1.02.2026

«Реал» – «Райо Вальекано»

Фаворит в этом поединке очевиден, тут двух мнений быть не может. На фоне «Королевского клуба» «Райо» видится максимум бедным родственником. Собственно, так оно и есть. Вместе с тем, есть одно «но». Давеча «Реал» громко проиграл в Лиге чемпионов «Бенфике», пропустив аж четыре мяча, один из которых – от нашего голкипера Анатолия Трубина. И вместо ожидаемого прямого выхода в 1/8 финала ЛЧ «сливочные» вышли «лишь» в стыковой раунд. И вот теперь поди угадай, как этот нюанс скажется на игре команды Арбелоа в Ла Лиге. Тут два момента могут быть. Или злыми и мотивированными будут хозяева поля, или окажутся в прострации. Мое мнение – будут по-спортивному злыми. И накажут бедных мадридских родственников. Не исключаю разгрома.

Чемпионат Италии

23 тур

31.01.2026

«Наполи» – «Фиорентина»

Действующий чемпион неожиданно попал в зону турбулентности: терпит бедствие на всех фронтах. По словам наставника «партенопеи» Конте, его команда не отвечает уровню Лиги чемпионов. В подтверждение слов «графа» его подопечные благополучно не попали в плей-офф. А в минувшем туре серии А неаполитанцы разгромно уступили бывшей команде Конте – «Ювентусу». И отставание от первого «Интера» - уже девять очков. «Фиорентина» в свою очередь с горем пополам выбралась с самого дна таблицы, но все равно балансирует на грани. В общем, встретятся две кризисные команды. Но поскольку кризис «фиалок» несопоставим с кризисом «небесно-голубых», предположу, что хозяева одержат победу. В данном случае им нужнее, как это ни парадоксально звучит по отношению к аутсайдеру из Флоренции.

1.02.2026

«Парма» – «Ювентус»

Очень тесная связь между командами, очень громкие были когда-то матчи между этими оппонентами. Сейчас же «Старая синьора» тщетно пытается вернуть себе статус итальянского гегемона, а «крестоносцы» тщетно пытаются стать хотя бы крепким середняком. Преимущество будет на стороне более мощных гостей. Не исключаю, что игра будет закрытой, и что будет забито мало мячей. Может и вовсе один мяч. Но забьют его, на мой взгляд, подопечные Спаллетти.

Чемпионат Франции

20 тур

1.02.2026

«Лион» – «Лилль»

Крутым обещает стать этот поединок. Две яркие, самобытные команды, с креном на атаку. И пускай нас не смущает тот факт, что «доги» сейчас не в лучшей форме – они проиграли в пяти последних встречах, в то время как «ткачи» побеждают уже в восьми последних матчах. На мой взгляд, в этой игре будет забито много мячей. И в обе стороны. Игра интересна сразу несколькими моментами. Первый: встречаются бывшая и нынешняя команда экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки. Второй: сможет ли продолжить блестящий голевой почин звездный новичок «Лиона» Эндрик. Ну и третий: это центральная игра тура. Так что интрига этой игре гарантирована. Но я все-таки рекомендую ставить на победу хозяев.

