Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в топовых европейских чемпионатах в период с 24-го по 25-е января.

Чемпионат Англии

23 тур

25.01.2026

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

Из огня – да в полымя. Первым матчем для нового вожака «красных дьяволов» Майкла Каррика (пускай и с приставкой «исполняющий обязанности», но тем не менее) стало манчестерское дерби. И бывший полузащитник «МЮ» блестяще справился и с новой ролью, и с «шахматной партией» против Пепа Гвардиолы. И уже понеслось. «Каррик вернул «МанЮнайтед» во времена Фергюсона». Если бы это сказал простой болельщик или даже журналист, никто бы и не заметил толком. Но это сказал сам Руни. А к словам «Шрека» в «красной» части Манчестера прислушиваются очень многие. Хотя, как по мне, то бывший форвард «МЮ» поспешил с выводом. Еще никуда Каррик не вернул свою команду. Но, в то же время, отдать должное за дебют ему обязательно нужно. А была ли победа в дерби случайностью – покажет следующий матч. Аккурат против самого «Арсенала». Когда-то именно эти матчи были главной визиткой АПЛ. Во времена того самого Фергюсона. И того самого Венгера. Нынешний «МЮ» сейчас не чета нынешнему «Арсеналу». Команда Артеты сильнее. Это мое субъективное мнение. Да и статистика подтверждает: в шести из восьми последних очных встреч «канониры» не проиграли. Считаю, что не проиграют и на сей раз. Более того, рискну предположить, что лондонцы победят. Даже несмотря на то, что они играли среди недели в ЛЧ, а их соперники лишены такой прелести.

«Ньюкасл» – «Астон Вилла»

Блестящая победная серия «Астон Виллы» оборвалась. Собственно, все, даже более блестящие победные серии, когда-нибудь обрываются. Таков футбол. Главное – спокойно к этому относится, и не искать виноватых. В этой связи в АПЛ удивлены, что после поражения от «Эвертона» Унаи Эмери раскритиковал своих подопечных. Он считает, что «вилланы» не достойны зоны Лиги чемпионов, а их нынешнее высокое место (третье) – случайность. «Мы по-прежнему не являемся претендентами на попадание в топ-пять», – заявил баск после матча его команды с командой нашего Виталия Миколенко. Ну, Эмери виднее, хотя слышать такие его речи действительно странно. А в этом туре его поджидает еще более сложный оппонент. «Ньюкасл» в последних четырех домашних встречах неизменно обыгрывал «вилланов». На мой взгляд, хозяева и в этот раз как минимум не проиграют. При довольно перспективной ставке «обе забьют».

Чемпионат Германии

19 тур

24.01.2026

«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»

Седьмой в табели о рангах «Айнтрахт» против третьего «Хоффенхайма». На мой взгляд, именно этот поединок – наиболее конкурентный, если принимать во внимание матчи с участием команд из верхней части таблицы. Несмотря на то, что «крестьяне» размешаются в таблице выше оппонентов, атака у команды из Франкфурта более мощная: забили на три мяча больше. Но вот оборона «Айнтрахта» – настоящая беда. Или дыра. В крайних пяти встречах «Франкфурт» пропускает в среднем по два мяча за игру. Считаю, что пропустит и в этот раз. Но наверняка и забьет. Наиболее подходящий итог к этому поединку – ничья.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Чемпионат Испании

21 тур

24.01.2026

«Вильярреал» – «Реал»

В Лиге чемпионов «Желтая субмарина» откровенно не впечатляет, зато в Ла Лиге уверенно держится в первой тройке. Ну, наверное, именно таким образом в команде расставили приоритеты. Хотя в последнее время и на внутренней арене результаты команды Марселино напоминают качели. Проиграли «Бетису», перед тем выиграли у «Алавеса». Далее обыграли «Эльче», но уступили «Барсе». О нынешних тенденциях «королевского клуба» что-то конкретное сказать сложно, поскольку у команды новый тренер. В Ла Лиге Арбелоа стартовал со скромной победы над «Леванте», но сейчас соперник явно посильнее будет. Более того, «Реал» для «Вильярреала» в последнее время становится удобным оппонентом. Кто окажется сильнее в данном случае, сказать не берусь. Если что и рекомендую, так это ставку «обе забьют». Что касается сугубо интуиции, то она мне подсказывает, что гости в этот раз не проиграют.

Чемпионат Италии

22 тур

25.01.2026

«Ювентус» – «Наполи»

По звучанию – главный матч тура серии А. Третья команда турнирной таблицы против пятой. Но обязательно на эту игру нужно смотреть более широко. Это ведь своего рода итальянское дерби – север против юга. А в данном контексте нужно смотреть и на тренерские персоналии. Нынешний наставник «бьянконери» Спаллетти свое самое весомое достижение в карьере добыл во главе «Наполи» (скудетто). В свою очередь, нынешний рулевой «партенопеи» Конте в свое время был капитаном и тренером «Юве», добывая скудетто в обоих ипостасях. Сложный и принципиальный матч будет, это несомненно. Интересно, что Конте очень удачно играет против своих бывших команд. Не проигрывал еще. Смею предположить, что и в этот раз не проиграет. Рискну предположить, что этот поединок выйдет за узкие рамки «итальянской классики», то есть, будет забито больше двух мячей.

«Рома» – «Милан»

А вот этот матч вряд ли окажется результативным. Ну, потому что обе команды в нынешнем сезоне заточены в первую очередь на результат. Да и их тренеры – это ходячие энциклопедии под названием «1:0». «Роме» Гасперини очень сложно даются матчи против статусных соперников. Точнее, римлянам эти матчи вовсе не даются. Не построил еще Гасп такой коллектив, который может штамповать победы по заданному алгоритму. На мой взгляд, лучшее, что ждет команду нашего Артема Довбика в этой игре – ничья. Хотя Артема в этом поединке мы не увидим из-за травмы.

Чемпионат Франции

19 тур

24.01.2026

«Марсель» – «Ланс»

Центральный поединок французского тура. Третий на данный момент «Олимпик» схлестнется в игре против лидера. Лидера во многом неожиданного, даже сенсационного, однако десять побед подряд «Ланса» говорят сами за себя. Ну не может по определению «левая» команда с таким постоянством штамповать победы. «Марсель» держится в топе, но весьма часто оступается на ровном месте. Оступается потому, что распыляется на два фронта, и матчи Лиги чемпионов порядком изматывают команду Роберто Де Дзерби. На мой взгляд, фаворита в данном поединке нет. Рекомендую ставить на ничью. При забитых мячах в обе стороны.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.