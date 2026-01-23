Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Италии объяснили провал Довбика в Роме и его отношения с Гасперини
Италия
Наставник римского клуба искал форварда с характеристиками, которыми не обладает украинец

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик не сумел закрепиться в составе итальянской «Ромы» из-за разногласий с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Об этом сообщили журналисты издания Goal в материале, который был посвящен проблемам украинского форварда. Довбик не сможет помочь римской команде в течении двух-трех месяцев из-за травмы и перенесенной операции.

«С самого начала у Артема и Гасперини не было нужного взаимодействия. Тренер искал центрального нападающего с другими характеристиками, которыми не обладал украинец.

Гасперини публично требовал от форварда большей самоотдачи, критикуя его отношение к игре. С течением времени Довбик находил все больше места в ротации «джаллоросси», забив три гола в 13 матчах чемпионата. Однако отношения между тренером и игроком так и не улучшились.

Довбику не повезло еще и с травмой. Недавно он перенес операцию из-за проблем с ахилловым сухожилием: ожидается, что украинский нападающий вернется в строй не раньше мая», – сообщило издание.

Николай Тытюк
