В Эпицентре определились с домашней ареной на вторую часть сезона УПЛ

Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК Эпицентр определился с местом проведения домашних матчей во второй части чемпионата.

По информации источника, свой первый матч второй части чемпионата клуб с Хмельниччины проведет 21 февраля против ЛНЗ на стадионе Авангард в Ровно.

Ожидается, что следующие домашние игры команда Сергея Нагорняка будет играть на стадионе Левый Берег, газон которого сейчас страдает из-за гололеда.

Матч Эпицентр – ЛНЗ запланирован на субботу, 21 февраля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.