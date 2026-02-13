В Эпицентре определились с домашней ареной на вторую часть сезона УПЛ
Подопечные Сергея Нагорняка будут играть на арене «Левый Берег», но матч с ЛНЗ проведут в Ровно
Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК Эпицентр определился с местом проведения домашних матчей во второй части чемпионата.
По информации источника, свой первый матч второй части чемпионата клуб с Хмельниччины проведет 21 февраля против ЛНЗ на стадионе Авангард в Ровно.
Ожидается, что следующие домашние игры команда Сергея Нагорняка будет играть на стадионе Левый Берег, газон которого сейчас страдает из-за гололеда.
Матч Эпицентр – ЛНЗ запланирован на субботу, 21 февраля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
