Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Эпицентре определились с домашней ареной на вторую часть сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 10:49 | Обновлено 13 февраля 2026, 11:02
1006
0

В Эпицентре определились с домашней ареной на вторую часть сезона УПЛ

Подопечные Сергея Нагорняка будут играть на арене «Левый Берег», но матч с ЛНЗ проведут в Ровно

ФК Эпицентр.

Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК Эпицентр определился с местом проведения домашних матчей во второй части чемпионата.

По информации источника, свой первый матч второй части чемпионата клуб с Хмельниччины проведет 21 февраля против ЛНЗ на стадионе Авангард в Ровно.

Ожидается, что следующие домашние игры команда Сергея Нагорняка будет играть на стадионе Левый Берег, газон которого сейчас страдает из-за гололеда.

Матч Эпицентр – ЛНЗ запланирован на субботу, 21 февраля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Эпицентр Каменец-Подольский стадион Авангард Ровно Украинская Премьер-лига стадион Левый Берег чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Комментарии 0
