В пятницу, 13 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Халл Сити» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Халл Сити

Текущий сезон проходит для коллектива очень успешно (особенно если сравнивать с прошлым, где команда едва спаслась от вылета). После 31 тура Чемпионшипа «Халл» имеет на балансе 54 зачетных пункта (что уже на 5 баллов больше, чем в прошлом) и занимает 4-е место турнирной таблицы. И от лидера и от 7-го места коллектив отделяет 7 очков.

На пути в 1/16 финала Кубка Англии клуб выбил «Блэкберн» в серии пенальти.

Челси

Не слишком стабильные результаты показывают лондонцы в текущем сезоне. За 26 туров Премьер-лиги «синим» удалось набрать 44 зачетных пункта, которые теперь позволяют им находиться на 5-м месте турнирной таблицы. И от 3-й, и от 7-й позиции «Челси» отделяет всего 6 баллов. В 1/32 финала Кубка Англии коллектив одолел «Чарльтон» со счетом 5:1.

В Лиге чемпионов англичанам удалось набрать 16 очков за 8 игр и занять 6-ю позицию общего зачета, которая позволила квалифицироваться в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в 2020 году, также в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Тогда победу со счетом 1:2 одержал «Челси».

Интересные факты

«Челси» победил в 4/5 последних выездных поединках.

«Халл» забил 50 голов в текущем сезоне Чемпионшипа – 3-й лучший результат среди всех команд.

В свою очередь «Челси» забил 47 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший показатель среди всех команд турнира.

«Челси» не сохранил ворота сухими ни в одном из 6 предыдущих матчей.

Прогноз

Обе команды в текущем сезоне демонстрируют хорошие показатели забитых голов. Именно поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.5 по линии БК betking).