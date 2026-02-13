Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Халл Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Халл Сити
13.02.2026 21:45 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
13 февраля 2026, 21:01 |
625
0

Халл Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 13 февраля в 21:45 по Киеву

13 февраля 2026, 21:01 |
625
0
Халл Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Челси

В пятницу, 13 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Халл Сити» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Халл Сити

Текущий сезон проходит для коллектива очень успешно (особенно если сравнивать с прошлым, где команда едва спаслась от вылета). После 31 тура Чемпионшипа «Халл» имеет на балансе 54 зачетных пункта (что уже на 5 баллов больше, чем в прошлом) и занимает 4-е место турнирной таблицы. И от лидера и от 7-го места коллектив отделяет 7 очков.

На пути в 1/16 финала Кубка Англии клуб выбил «Блэкберн» в серии пенальти.

Челси

Не слишком стабильные результаты показывают лондонцы в текущем сезоне. За 26 туров Премьер-лиги «синим» удалось набрать 44 зачетных пункта, которые теперь позволяют им находиться на 5-м месте турнирной таблицы. И от 3-й, и от 7-й позиции «Челси» отделяет всего 6 баллов. В 1/32 финала Кубка Англии коллектив одолел «Чарльтон» со счетом 5:1.

В Лиге чемпионов англичанам удалось набрать 16 очков за 8 игр и занять 6-ю позицию общего зачета, которая позволила квалифицироваться в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в 2020 году, также в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Тогда победу со счетом 1:2 одержал «Челси».

Интересные факты

  • «Челси» победил в 4/5 последних выездных поединках.
  • «Халл» забил 50 голов в текущем сезоне Чемпионшипа – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • В свою очередь «Челси» забил 47 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший показатель среди всех команд турнира.
  • «Челси» не сохранил ворота сухими ни в одном из 6 предыдущих матчей.

Прогноз

Обе команды в текущем сезоне демонстрируют хорошие показатели забитых голов. Именно поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.5 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Халл Сити
13 февраля 2026 -
21:45
Челси
Тотал больше 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эльче – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Пиза – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Халл Сити Челси прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13 февраля 2026, 07:02 0
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»

Тренер похвалил Стуани

Пидручный и Мандзын отобрались к гонке преследования на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 16:43 10
Пидручный и Мандзын отобрались к гонке преследования на Олимпиаде-2026
Пидручный и Мандзын отобрались к гонке преследования на Олимпиаде-2026

Украина будет иметь своих представителей в персьюте

Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 13:03
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Олимпийские игры | 13.02.2026, 00:02
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Футбол | 13.02.2026, 20:01
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 11
Бокс
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 174
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 17
Футбол
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 11
Футбол
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
12.02.2026, 08:11 14
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем