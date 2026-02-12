ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг нашел себе новый клуб

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
12 февраля 2026, 18:55 | Обновлено 12 февраля 2026, 18:56
Звездный англичанин будет выступать за Фейеноорд

Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Роттердамский «Фейеноорд» официально объявил о подписании английского вингера Рахима Стерлинга.

Отмечается, что 31-летний футболист подписал с клубом Эредивизи контракт до завершения нынешней кампании.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь в январе 2026 года игрок покинул лондонский «Челси», в котором полгода был отстранен от первой команды.

В сезоне 2024/25 Рахим Стерлинг на правах аренды провел 28 матчей за «Арсенал», отличившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Рахим Стерлинг Фейеноорд чемпионат Нидерландов по футболу трансферы свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Фейенорд
