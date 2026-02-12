ВИДЕО. Клуб устроил «похороны» сопернику прямо во время матча
Гуарани выключил свет на стадионе и отпраздновал крах Понте Прета
Бразильский клуб «Гуарани» устроил символические «похороны» в перерыве матча, чтобы отпраздновать вылет принципиального соперника «Понте Прета» во второй дивизион чемпионата штата Сан-Паулу.
7 февраля «Гуарани» проигрывал «Ботафого-СП» 0:1 на стадионе «Бринко де Оуро», когда диктор попросил болельщиков включить фонарики на телефонах. После этого свет на арене погас, и по стадиону объявили: «Понте Прета» вылетела после поражения 0:2 от «Португезы». Трибуны взорвались криками и аплодисментами.
Под мерцание тысяч огней зазвучала The Last Post – как на настоящих похоронах, – а затем в небо взлетели заранее подготовленные фейерверки. Так «Гуарани» провел «траурную церемонию» для своих врагов по дерби Кампинаса.
Позже «Гуарани» все же уступил «Ботафого», но локальное превосходство над «Понте Прета» теперь принадлежит ему – как минимум на обозримое будущее.
A rivalidade em Campinas tá como? 👀— O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) February 11, 2026
No intervalo do jogo do Guarani, no último sábado, o locutor do estádio anunciou a derrota da Ponte Preta, que decretou seu rebaixamento para a Série A2 paulista. Depois, as luzes do estádio foram apagadas e rolou até marcha fúnebre. pic.twitter.com/c3Ly2AKw8O
