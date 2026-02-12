Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Клуб устроил «похороны» сопернику прямо во время матча
12 февраля 2026, 15:40
ВИДЕО. Клуб устроил «похороны» сопернику прямо во время матча

Гуарани выключил свет на стадионе и отпраздновал крах Понте Прета

ВИДЕО. Клуб устроил «похороны» сопернику прямо во время матча
X. Стадион Бринко де Оуро, ФК Гуарани

Бразильский клуб «Гуарани» устроил символические «похороны» в перерыве матча, чтобы отпраздновать вылет принципиального соперника «Понте Прета» во второй дивизион чемпионата штата Сан-Паулу.

7 февраля «Гуарани» проигрывал «Ботафого-СП» 0:1 на стадионе «Бринко де Оуро», когда диктор попросил болельщиков включить фонарики на телефонах. После этого свет на арене погас, и по стадиону объявили: «Понте Прета» вылетела после поражения 0:2 от «Португезы». Трибуны взорвались криками и аплодисментами.

Под мерцание тысяч огней зазвучала The Last Post – как на настоящих похоронах, – а затем в небо взлетели заранее подготовленные фейерверки. Так «Гуарани» провел «траурную церемонию» для своих врагов по дерби Кампинаса.

Позже «Гуарани» все же уступил «Ботафого», но локальное превосходство над «Понте Прета» теперь принадлежит ему – как минимум на обозримое будущее.

видео Гуарани чемпионат Бразилии по футболу курьезы скандал
Максим Лапченко Источник: The Athletic
