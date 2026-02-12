ФОТО. Сборы Шахтера в Турции. Возвращение к тренировочной работе

Среда, 11 февраля, стала для футболистов «Шахтера» 28-м днем зимних сборов в Турции. После сыгранного накануне спарринга утром команда получила время на восстановление, а вечером провела очередную тренировку.

Горняки начали с привычной активации в тренажерном зале, где выполнили комплекс упражнений на разные группы мышц. Далее работа продолжилась на футбольном поле: всех ждали разминка, квадраты, разнообразные игровые и тактические упражнения.

Занятие продолжалось примерно полтора часа. 12 февраля оранжево-черные проведут предпоследнюю тренировку в Белеке.

В пятницу, 13 февраля, «Шахтер» проведет два контрольных матча с командами из Грузии. Сначала горняки сыграют с вице-чемпионом страны «Дилой» (начало – в 13:00 по киевскому времени), а затем – с «Рустави» (16:00).

