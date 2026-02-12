Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборы Шахтера в Турции. Возвращение к тренировочной работе
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 08:39 | Обновлено 12 февраля 2026, 08:49
151
0

ФОТО. Сборы Шахтера в Турции. Возвращение к тренировочной работе

Команда Арды Турана в Белеку готовится к возобновлению сезона

12 февраля 2026, 08:39 | Обновлено 12 февраля 2026, 08:49
151
0
ФОТО. Сборы Шахтера в Турции. Возвращение к тренировочной работе
ФК Шахтер

Среда, 11 февраля, стала для футболистов «Шахтера» 28-м днем зимних сборов в Турции. После сыгранного накануне спарринга утром команда получила время на восстановление, а вечером провела очередную тренировку.

Горняки начали с привычной активации в тренажерном зале, где выполнили комплекс упражнений на разные группы мышц. Далее работа продолжилась на футбольном поле: всех ждали разминка, квадраты, разнообразные игровые и тактические упражнения.

Занятие продолжалось примерно полтора часа. 12 февраля оранжево-черные проведут предпоследнюю тренировку в Белеке.

В пятницу, 13 февраля, «Шахтер» проведет два контрольных матча с командами из Грузии. Сначала горняки сыграют с вице-чемпионом страны «Дилой» (начало – в 13:00 по киевскому времени), а затем – с «Рустави» (16:00).

Фотогалерея

По теме:
Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клуб Первой лиги подписал семь игроков. Есть воспитанники Динамо и Шахтера
Кудровка проводит спарринг с клубом Токтогул из Кыргызстана
видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Футбол | 12 февраля 2026, 08:11 3
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»

Бывший футболист «Динамо» несколько раз общался с мэром Тбилиси

Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11 февраля 2026, 11:05 7
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций 2026/27 состоится 12 февраля в бельгийском Брюсселе

Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 12.02.2026, 08:08
Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12.02.2026, 01:21
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 12.02.2026, 07:05
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 69
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем