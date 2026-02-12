Другие новости12 февраля 2026, 10:17 |
Не стало известного экс-арбитра
Ему был 71 год
12 февраля 2026, 10:17 |
Как стало известно Sport.ua, не стало известного в прошлом арбитра и судейского наблюдателя УАФ Геннадия Коваленко, отца экс-футболиста запорожского «Металлурга» и клубов MLS Дмитрия Коваленко.
Опытный специалист, уделявший также внимание развитию детско-юношеского футбола в Киеве, ушел из жизни на 71-м году.
Как уже сообщалось, четыре месяца назад скончался другой представитель футбольной Фемиды – Андрей Кутаков из Броваров.
