Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс проводит спарринг с клубом Согндал из Норвегии
Товарищеские матчи
Кривбасс
12.02.2026 13:00 - : -
Согндал
Украина. Премьер лига
Кривбасс проводит спарринг с клубом Согндал из Норвегии

Поединок «Кривбасс» – «Согндал» состоится 12 февраля в 13:00 по Киеву

Кривбасс проводит спарринг с клубом Согндал из Норвегии
ФК Кривбасс

«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В четверг, 12 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграют с норвежским клубом «Согндал».

«Согндал» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Норвегии. В прошлом сезоне команда в 30 матчах набрала 43 очка и в турнирной таблице заняла восьмое место.

Предыдущий спарринг «Кривбасс» провел 7 февраля с клубом «Лиепая» из Латвии. Поединок завершился вничью 1:1.

Товарищеский матч. Испания. 12 февраля, 13:00

«Кривбасс» (Украина) – «Согндал» (Норвегия)

Трансляция матча не запланирована

По теме:
Результативный матч. Оболонь провела спарринг с датским клубом ХБ Кеге
Завершили сборы поражением. ЛНЗ проиграл чемпиону Латвии
Заря – Атаспор Вецлар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кривбасс Кривой Рог Согндал
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
