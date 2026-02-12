Украина. Премьер лига12 февраля 2026, 11:52 |
Кривбасс проводит спарринг с клубом Согндал из Норвегии
Поединок «Кривбасс» – «Согндал» состоится 12 февраля в 13:00 по Киеву
12 февраля 2026, 11:52 |
«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В четверг, 12 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграют с норвежским клубом «Согндал».
«Согндал» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Норвегии. В прошлом сезоне команда в 30 матчах набрала 43 очка и в турнирной таблице заняла восьмое место.
Предыдущий спарринг «Кривбасс» провел 7 февраля с клубом «Лиепая» из Латвии. Поединок завершился вничью 1:1.
Товарищеский матч. Испания. 12 февраля, 13:00
«Кривбасс» (Украина) – «Согндал» (Норвегия)
Трансляция матча не запланирована
