Кривбасс проводит спарринг с клубом Согндал из Норвегии

«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В четверг, 12 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграют с норвежским клубом «Согндал».

«Согндал» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Норвегии. В прошлом сезоне команда в 30 матчах набрала 43 очка и в турнирной таблице заняла восьмое место.

Предыдущий спарринг «Кривбасс» провел 7 февраля с клубом «Лиепая» из Латвии. Поединок завершился вничью 1:1.

Товарищеский матч. Испания. 12 февраля, 13:00

«Кривбасс» (Украина) – «Согндал» (Норвегия)

Трансляция матча не запланирована