Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагал МОК в случае с «шлемом памяти»:

– Предлагали ли вам другой компромисс, кроме черной повязки?

– Мне предложили черную повязку. Но я не видел черной повязки у американской фигуристки, не видел у фристайлиста, не видел у израильского скелетониста. Почему меня должны трактовать иначе? Мы должны иметь равные права. И я должен иметь возможность выступать в этом шлеме.

Решением МОК Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за намерение стартовать в «шлеме памяти», который не подпадал под параметры соревнований.