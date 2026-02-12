Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали
Украинец мог одеть черную повязку
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагал МОК в случае с «шлемом памяти»:
– Предлагали ли вам другой компромисс, кроме черной повязки?
– Мне предложили черную повязку. Но я не видел черной повязки у американской фигуристки, не видел у фристайлиста, не видел у израильского скелетониста. Почему меня должны трактовать иначе? Мы должны иметь равные права. И я должен иметь возможность выступать в этом шлеме.
Решением МОК Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за намерение стартовать в «шлеме памяти», который не подпадал под параметры соревнований.
