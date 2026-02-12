Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали
Англия
12 февраля 2026, 12:55 | Обновлено 12 февраля 2026, 13:01
638
0

Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали

Украинец мог одеть черную повязку

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагал МОК в случае с «шлемом памяти»:

– Предлагали ли вам другой компромисс, кроме черной повязки?

– Мне предложили черную повязку. Но я не видел черной повязки у американской фигуристки, не видел у фристайлиста, не видел у израильского скелетониста. Почему меня должны трактовать иначе? Мы должны иметь равные права. И я должен иметь возможность выступать в этом шлеме.

Решением МОК Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за намерение стартовать в «шлеме памяти», который не подпадал под параметры соревнований.

МОК скелетон скандал Владислав Гераскевич Олимпийские игры 2026 дисквалификация
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
