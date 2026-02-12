Заря – Атаспор Вецлар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
12 февраля в 14:00 встречаются Заря Луганск и команда Атаспор Вецлар из Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Из-за сильного дождя время начала матча было сдвинуто с 11:00 на 14:00.
Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Заря – Атаспор Вецлар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Гераскевич оценил вероятность отстранения Владислава
Александр проведет поединок против Верховена