Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Заря
12.02.2026 14:00 - : -
Атаспор Вецлар
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 12:36 | Обновлено 12 февраля 2026, 13:04
Заря – Атаспор Вецлар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Заря

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

12 февраля в 14:00 встречаются Заря Луганск и команда Атаспор Вецлар из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за сильного дождя время начала матча было сдвинуто с 11:00 на 14:00.

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
