  Заря проводит товарищеский матч с клубом Атаспор. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Заря
12.02.2026 14:00 - : -
Атаспор Вецлар
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 13:34
133
0

Заря проводит товарищеский матч с клубом Атаспор. Стартовые составы

Матч «Заря» – «Атаспор» состоится 12 февраля в 14:00

12 февраля 2026, 13:34
133
0
Заря проводит товарищеский матч с клубом Атаспор. Стартовые составы
ФК Заря

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с региональным немецким клубом «Атаспор».

Матч планировали начать в 11:00. Но из-за сильного дождя приняли решение отложить игру. Команды выйдут на поле в 14:00.

Свой предыдущий спарринг «Заря» проводила 9 февраля. Команда со счетом 2:0 обыграла ФК «Гагра» из Грузии.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля, 14:00

«Заря» (Луганск, Украина) – «Атаспор» (Германия)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Заря»

товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
