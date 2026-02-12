Заря проводит товарищеский матч с клубом Атаспор. Стартовые составы

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с региональным немецким клубом «Атаспор».

Матч планировали начать в 11:00. Но из-за сильного дождя приняли решение отложить игру. Команды выйдут на поле в 14:00.

Свой предыдущий спарринг «Заря» проводила 9 февраля. Команда со счетом 2:0 обыграла ФК «Гагра» из Грузии.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля, 14:00

«Заря» (Луганск, Украина) – «Атаспор» (Германия)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Заря»