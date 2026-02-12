Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр в спарринге обыграл вице-чемпиона Узбекистана
Товарищеские матчи
Эпицентр
12.02.2026 13:00 – FT 2 : 0
Пахтакор
Украина. Премьер лига
Эпицентр в спарринге обыграл вице-чемпиона Узбекистана

Поединок «Эпицентр» – «Пахтакор» завершился со счетом 2:0

ФК Эпицентр

«Эпицентр» завершает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, подопечные Сергея Нагорняка в провели спарринг с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

«Эпицентр» повел в счете в конце первого тайма. Автором гола стал Джон Себерио.

Свое преимущество украинский клуб закрепил во втором тайме, забив на 77-й минуте. «Пахтакор» так ничем не ответил.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан) – 2:0

Голы: Себерио, 40, гол, 77

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
