Эпицентр в спарринге обыграл вице-чемпиона Узбекистана

«Эпицентр» завершает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, подопечные Сергея Нагорняка в провели спарринг с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

«Эпицентр» повел в счете в конце первого тайма. Автором гола стал Джон Себерио.

Свое преимущество украинский клуб закрепил во втором тайме, забив на 77-й минуте. «Пахтакор» так ничем не ответил.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан) – 2:0

Голы: Себерио, 40, гол, 77