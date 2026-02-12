Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Остапенко стала первой полуфиналисткой большого турнира в Дохе
WTA
12 февраля 2026, 17:18 | Обновлено 12 февраля 2026, 17:30
Остапенко стала первой полуфиналисткой большого турнира в Дохе

Алена уверенно разобралась с Элизабеттой Коччаретто в четвертьфинале тысячника

Остапенко стала первой полуфиналисткой большого турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале Алена в двух сетах переиграла Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 57) за 1 час и 41 минуту.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

Алена Остапенко (Латвия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:5, 6:4

Остапенко провела второе очное противостояние против Коччаретто. В 2024 году Алена уступила Элизабетте в 1/16 финала соревнований в Бирмингеме.

Алена впервые с апреля 2025 года выиграла четыре матча подряд – тогда она стала чемпионкой пятисотника в Штутгарте. Остапенко в Дохе также переиграла Анастасию Захарову, Екатерину Александрову и Камилу Осорио. Ее следующей соперницей будет либо Виктория Мбоко, либо Елена Рыбакина.

Остапенко в прошлом году сыграла в финале Дохи и уступила в поединке за трофей Аманде Анисимовой.

Для Алены это будет 29-й полуфинал на уровне Тура и девятый на тысячниках.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

  • 14:00. Алена Остапенко Элизабетта Коччаретто [LL] – 7:5, 6:4
  • 16:00. Ига Свентек [1] – Мария Саккари
  • 18:00. Виктория Мбоко [10] – Елена Рыбакина [2]
  • 19:30. Каролина Мухова [14] – Анна Калинская

Видеообзор матча Алена Остапенко – Элизабетта Коччаретто

Фотогалерея матча

По теме:
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионка Aus Open 2026 не без проблем вышла в 1/4 финала тысячника в Дохе
Элизабетта Коччаретто Алена Остапенко WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
