Остапенко стала первой полуфиналисткой большого турнира в Дохе
Алена уверенно разобралась с Элизабеттой Коччаретто в четвертьфинале тысячника
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В четвертьфинале Алена в двух сетах переиграла Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 57) за 1 час и 41 минуту.
WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала
Алена Остапенко (Латвия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:5, 6:4
Остапенко провела второе очное противостояние против Коччаретто. В 2024 году Алена уступила Элизабетте в 1/16 финала соревнований в Бирмингеме.
Алена впервые с апреля 2025 года выиграла четыре матча подряд – тогда она стала чемпионкой пятисотника в Штутгарте. Остапенко в Дохе также переиграла Анастасию Захарову, Екатерину Александрову и Камилу Осорио. Ее следующей соперницей будет либо Виктория Мбоко, либо Елена Рыбакина.
Остапенко в прошлом году сыграла в финале Дохи и уступила в поединке за трофей Аманде Анисимовой.
Для Алены это будет 29-й полуфинал на уровне Тура и девятый на тысячниках.
WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала
- 14:00. Алена Остапенко – Элизабетта Коччаретто [LL] – 7:5, 6:4
- 16:00. Ига Свентек [1] – Мария Саккари
- 18:00. Виктория Мбоко [10] – Елена Рыбакина [2]
- 19:30. Каролина Мухова [14] – Анна Калинская
Видеообзор матча Алена Остапенко – Элизабетта Коччаретто
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча пройдет в польском городе Гливице 10–11 апреля
Бывший футболист «Динамо» несколько раз общался с мэром Тбилиси