Остапенко стала первой полуфиналисткой большого турнира в Дохе

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале Алена в двух сетах переиграла Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 57) за 1 час и 41 минуту.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

Алена Остапенко (Латвия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:5, 6:4

Остапенко провела второе очное противостояние против Коччаретто. В 2024 году Алена уступила Элизабетте в 1/16 финала соревнований в Бирмингеме.

Алена впервые с апреля 2025 года выиграла четыре матча подряд – тогда она стала чемпионкой пятисотника в Штутгарте. Остапенко в Дохе также переиграла Анастасию Захарову, Екатерину Александрову и Камилу Осорио. Ее следующей соперницей будет либо Виктория Мбоко, либо Елена Рыбакина.

Остапенко в прошлом году сыграла в финале Дохи и уступила в поединке за трофей Аманде Анисимовой.

Для Алены это будет 29-й полуфинал на уровне Тура и девятый на тысячниках.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

14:00. Алена Остапенко – Элизабетта Коччаретто [LL] – 7:5, 6:4

– Элизабетта Коччаретто [LL] – 7:5, 6:4 16:00. Ига Свентек [1] – Мария Саккари

Ига Свентек [1] – Мария Саккари 18:00. Виктория Мбоко [10] – Елена Рыбакина [2]

Виктория Мбоко [10] – Елена Рыбакина [2] 19:30. Каролина Мухова [14] – Анна Калинская

Видеообзор матча Алена Остапенко – Элизабетта Коччаретто

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine