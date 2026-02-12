Спаслись от поражения. Оболонь провела товарищеский матч с Пахтакором
Поединок «Оболонь» – «Пахтакор» завершился со счетом 1:1
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграли контрольный матч с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.
Поединок с вице-чемпионом Узбекистана складывался для украинского клуба совсем непросто. «Оболонь» пропустила на 13-й минуте.
«Пивовары» не хотели заканчивать сборы поражением. И команда смогла отыграться, забив на 89-й минуте
Для обеих команд это был второй спарринг за день. «Оболонь» сыграла вничью 3:3 с датским клубом «Кеге». «Пахтакор» провел товарищеский матч с «Эпицентром», в котором уступил со счетом 0:2.
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля
«Оболонь» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан) – 1:1
Голы: Лях, 89 – Турдимуродов, 13
