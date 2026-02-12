Баптистелла в Металлисте 1925: необычный и очень амбициозный шаг Харькова

11 февраля нынешнего года «Металлист 1925» завершил, вероятно, одну из наиболее амбициозных трансферных сделок в своей истории. Состав «желто-синих» пополнил 18-летний атакующий полузащитник Кауан Баптистелла, который оформил с украинским клубом четырехлетний контракт. Новичок, имеющий бразильское и итальянское гражданства (примечательно, что родился этот парень на Апеннинах – в Беневенто), уже успел присоединиться к тренировочному лагерю харьковчан на сборах в Испании и даже отличиться забитым мячом в недавнем спарринге против южнокорейского «Чонбука» (1:1).

Впрочем, сам по себе стремительный старт Баптистеллы в «Металлисте 1925» пока не является чем-то более экстраординарным, нежели вообще само появление этого игрока в команде-новичке текущего сезона УПЛ. С подписанием бразильца (в дальнейшем будем соотносить его именно к этой национальности, так как большую часть жизни Кауан провел все-таки в этой южноамериканской стране, где и прошел путь к профессиональному футболу) «желто-синие» продемонстрировали настоящий уровень своих амбиций, который отныне видится как весьма и весьма высокий. Как говорится, от слов окончательно приступили к делу…

Чем же так примечателен Кауан Баптистелла и почему его подписание видится довольно необычным шагом со стороны «Металлиста 1925»?

ФК Металлист 1925

Кауан Баптистелла, как мы уже отмечали выше, родился в Италии в семье выходцев из Бразилии. Его отец – Клейтон Баптистелла – сумел выстроить выдающуюся спортивную карьеру на Апеннинах, став, среди прочего, чемпионом Европы по футзалу в составе сборной Италии и победителем Лиги чемпионов в составе «Монтесильвано». Кроме того, в 2008-м Клейтон с итальянцами завоевал «бронзу» на чемпионате мира по футзалу, финальная часть которого проходила на его родине – в Бразилии.

Ранние годы Кауана прошли в Италии, но затем он вместе с семьей перебрался в Бразилию, где и начал заниматься футболом. В 2022-м Баптистелла оказался в академии «Крузейро», а спустя год, в конце 2023-го, подписал свой первый профессиональный контракт. К такому шагу руководство бразильского клуба подтолкнули чрезвычайно успешные выступления Кауана на различных молодежных турнирах, что и позволило футболисту получить трудовой договор со сроком действия до конца 2026-го и клаусулой для зарубежных клубов в 60 миллионов евро.

Вскоре Кауан Баптистелла начал заявлять о себе все громче и громче. Его даже заслуженно назвали одной из главных жемчужин академии «Крузейро» последних лет, и этот статус атакующий полузащитник неустанно подтверждал отличными выступлениями на Копинье (молодежном Кубке Сан-Паулу) – крупнейшем и самом престижном кубковом турнире страны среди молодежных команд. В 2025 году на этом соревновании Баптистелла провел 7 поединков, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи, а уже в 2026-м на его счету оказалось 4 результативных действия (гол и три ассиста) в 4 матчах. Более того, именно «Крузейро» в нынешнем году стал триумфатором Копиньи, благодаря чему к игрокам «лис» на рынке начали проявлять значительно больше внимания скауты из-за рубежа.

Невероятно успешным выдался минувший год для Кауана Баптистеллы и в молодежном чемпионате Бразилии. В рамках этого турнира номинальный атакующий хавбек (способен также сыграть на правом фланге и в центре нападения) отличился аж 12 голами и 6 ассистами в 20 матчах. Уже в середине минувшего года руководство «Крузейро» пришло к Баптистелле с предложением о подписании нового контракта на улучшенных условиях. В итоге соглашение было заключено, хавбек получил, как писали бразильские источники, очень существенное повышение зарплаты, а его трудовой договор с «лисами» имел срок действия до конца 2030-го.

В начале 2026 года Кауан Баптистелла получил прогнозируемое и ожидаемое повышение до первой команды. Главный тренер «Крузейро» Тите, который в мировом футболе известен, прежде всего, своей работой с национальной сборной Бразилии с 2016 по 2022 годы, пригласил перспективного атакующего хавбека из молодежной команды работать с основой. Более того, 11 января юный талант дебютировал в официальных матчах за «Крузейро», проведя на поле 11 минут в чемпионате штата Минейро против «Позу-Алегри». Несмотря на то, что Баптистелла в той игре успел отметиться ассистом, его команда проиграла со счетом 1:2, после чего Тите Кауана на поле больше так и не выпускал.

Именно в этот момент перед руководством «Крузейро» встал вопрос о том, что делать дальше с талантливым Баптистеллой. Дело в том, что еще в минувшем году «лисы» купили двух молодых правых вингеров – эквадорца Кени Арройо из «Бешикташа» за 8 миллионов евро и бразильца Маркиньоса из «Арсенала» за 3 миллиона евро. И пускай последний ныне пребывает в лазарете с травмой крестообразных связок колена, на позициях, которые в первой команде мог бы занимать Баптистелла у «лис» наметился очевидный кадровый перебор.

Кроме того, в зимнее трансферное окно «Крузейро» обновил свой трансферный рекорд по входящим сделкам, выкупив за 27 миллионов евро с российских болот центрального хавбека Жерсона, способного также сыграть и на атаку. В результате Тите не мог не осознавать, что предоставить должное количество игровой практики Кауану Баптистелле он вряд ли сумеет, а вот представители самого футболиста уже почувствовали, что тот перерос юношеские и молодежные турниры и вполне способен выступать на профессиональном уровне – за взрослые команды.

В начале февраля появилась неожиданная информация о том, что интерес к Кауану Баптистелле проявляет «Металлист 1925». Однако буквально в тот же день в прессу попал и другой слух – якобы предыдущая новость была путаницей, а Баптистеллу на самом деле «ведет» другой украинский клуб – «Шахтер». Последнее утверждение казалось логичным, учитывая большую осведомленность «горняков» на рынке молодых талантов Бразилии, а также трансферный вектор работы этого клуба в последние годы и десятилетия.

Но «Металлист 1925» все-таки сумел удивить, ведь именно он и подписал Баптистеллу. Почему этот переход оказался необычным для нынешнего харьковского клуба, даже несмотря на всю его амбициозность и отсутствие проблем с финансами? Дело в том, что ранее «желто-синие» не отличались тягой к покупке юных бразильских талантов. Легионеры из этой страны в «Металлисте 1925» были и есть, но откровенно говоря, тот же Ари Моура – это вряд ли футболист чрезвычайно высокого уровня и популярности, чтобы утверждать, что харьковчане выхватили с родины Пеле какого-то топа. А в последние годы «Металлист 1925» и вовсе предпочитал делать ставку на покупку, так сказать, более понятных футболистов – тех, кто выступал в Украине или где-то рядом, в лигах с не такой большой раскруткой, где за разумные деньги можно отыскать хорошего исполнителя (примеров этому немало – Калюжный, Крупский, Итодо, Забергджа, Рашица, Павлюк, Салюк и т.д.).

Более того, в «Металлисте 1925» отчетливо прослеживалось желание приобретать игроков, уже успевших набраться опыта во взрослом футболе, но еще остающихся в категории молодых – где-то в районе 22-24 лет. А тут 18-летний бразилец, фактически без опыта выступлений на профессиональном уровне, да еще и по высокой цене…

К слову, о цене. Здесь начинается самое интересное. Официально стороны предпочли не разглашать информацию о сумме сделки. Но портал Transfermarkt дает (по крайней мере, на момент написания материала) данные, что покупка Баптистеллы обошлась харьковчанам в 1,5 миллиона евро, а вот все уважаемые бразильские источники сходятся на другой цифре – 5 миллионов евро. Более того, в Бразилии пишут, что «Крузейро» также удалось сохранить за собой 30% экономических прав на Кауана, вследствие чего именно такую часть «Металлист 1925» будет обязан перевести на счета «лис» в случае дальнейшей перепродажи Баптистеллы.

Последняя информация кажется более правдивой, чем слухи о 1,5 миллионах евро. И если она соответствует действительности, то в случае с покупкой Баптистеллы речь идет еще и о трансферном рекорде «Металлиста 1925»!

ФК Металлист 1925

Продаже Баптистеллы в «Металлист 1925» абсолютно не были обрадованы фанаты «Крузейро», которые ждали невероятно талантливого воспитанника академии «лис» в первой команде. По итогу оправдываться за трансфер Кауана в Украину публично даже пришлось выходить спортивному директору «лис» Бруно Шпинделю.

«В составе «Крузейро» на этой позиции играют Перейра, Жерсон, Жапа, Руан Габриэль и Фелипе Мораис, причем все они вызывались в сборную Бразилии (последние двое – на молодежном уровне). Мы учитывали все это при переговорах о трансфере игрока. Мы посчитали, что с учетом этих игроков в составе, необходимости перехода Баптистеллы на профессиональный уровень, а также с учетом Фелипе Мораиса и Руана Габриэля, трансфер был бы лучшим решением, нежели аренда в другой клуб. Мы предпочли совершить трансфер, потому что, возможно, эти игроки окажутся на более высоком уровне. Это решения, которые учитывают технические аспекты, а не только рыночную стоимость», – заявил представитель «Крузейро».

На самом деле, большинство экспертов в Бразилии уверены, что боссы «Крузейро» просто клюнули на сумму, предложенную украинцами, думая исключительно о том, чем «лисы» живут в формате «здесь и сейчас», что свойственно в целом для подавляющего большинства бразильских клубов, где руководство имеет весьма ограниченный период пребывания на должностях, из-за чего зачастую и страдают стратегические проекты развития.

Но проблемы бразильцев нас не должны слишком волновать. Гораздо интереснее, кого же заполучил в свои ряды «Металлист 1925»? А здесь речь идет о таланте очень высокого уровня, так как Кауан Баптистелла – это скоростной, технически развитый исполнитель с прекрасным видением поля и умением отдавать финальную передачу. На уровне молодежного чемпионата Бразилии Баптистелла впечатлял еще и высоким уровнем голевой конверсии – 20%, при весьма пристойном показателе ударов (3,3 – всего, из них 1,8 – в створ). Там же, в молодежных турнирах, Кауан демонстрировал хорошие показатели качества передач (72%), успешности дриблинга (87%). Откровенно слабоват бразилец лишь в игре вверху (25% выигранных верховых единоборств), что при его росте в 180 сантиметров в целом немного удивляет. Плюс ко всему очень важно, насколько тренерскому штабу «Металлиста 1925» удастся внедрить Баптистеллу в командный футбол, так как для этого исполнителя в целом свойственно заигрываться, иногда игнорируя иные возможности. Но последнее – это то, чем зачастую грешат все талантливые молодые игроки, которым кажется, что они способны обеспечивать результат едва ли не в одиночку.

Как итог: за «Металлистом 1925» в весенней части сезона с приходом Кауана Баптистеллы следить будет еще интереснее. Столь значительные инвестиции подчеркивают большую амбициозность харьковского проекта, причем не на словах, а на деле. Очевидно, что Кауана берут не на год или два, а для реализации куда более долгосрочных планов и целей, где выступления в еврокубках должны стать системой, а не чем-то разово-выдающимся.